تأخير مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز بسبب السوبر الإفريقي

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أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل موعدي مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة الأول في كأس السوبر الإفريقي.



لذلك تغير موعد مباراة فيوتشر والأهلي في الجولة السابعة من الدوري ليكون يوم 26 ديسمبر بدلا من 21.



وباتت مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة يوم 30 ديسمبر بدلا من 25.

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وأشارت الرابطة إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستجري فقط إذا تأجلت بداية كأس أمم إفريقيا.ومن المفترض أن كأس إفريقيا ستنطلق يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون، لكن علم FilGoal.com أن كاف قد يقدم الموعد لتنتهي البطولة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها الأهلي أيضا.وينطلق مونديال الأندية في الإمارات يوم 3 فبراير المقبل وسيلعب الأهلي في 5 فبراير ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.وفي حال عبور الأهلي لعقبة فريق المدرب خافيير أجيري سيواجه في نصف النهائي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.