طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه في المنزل بخطوات سهلة

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طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه


"آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم" الأغنية الشهيرة للمطرب عمرو دياب التي ربطت تناول الأيس كريم في برد الشتاء، وأن تناوله ليس حكراً فقط على فصل الصيف، فيعتبر فصل الشتاء من الفصول المليئة بالمتغيرات الجوية التي تجعل الشخص في حاجة دائمة للشعور بالدفئ، إلا أن هناك اشخاص غير نمطيين يحبون ممارسة بعض الطقوس التي يستشعرون بها حلاوة الجو البارد، ومنها السير تحت المطر أو حتى تناول الأيس كريم في الصقيع، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الأيس كريم الفواكه في 3 خطوات بسيطة وسهلة وغنية بالمكونات المتاحة داخل كل ثلاجة، والتي تعتبر من اشهى الحلوى للأطفال والكبار خاصة وقت احتفالات رأس السنة.



طريقة عمل الأيس كريم
المكونات
4 أنواع فواكه مثل "الموز وتفاح ومانجو وفراولة" مقدار كوب كبير منها

4 أكواب كبار من الحليب كامل الدسم

4 ملاعق قشطة أو كريمة لباني

4 ملاعق صغيرة فانيليا

4 ملاعق من السكر البودرة "عند الحاجة"
4 ملاعق فواكه مجففة للتزيين
4 ملاعق من المكسرات


طريقة عمل الأيس كريم
طريقة التحضير

لكي تتعلمي طريقة عمل الآيس كريم بشكل جيد ومثالي ومغذي لأطفالك في خلاط قومي بوضع نوع واحد من الفاكهة
ضيفي عليها الحليب وقومي بخفقها جيداً ثم
قومي بإضافة القشطة أو الكريمة اللباني مقدار ملعقة واحدة
ضعي الفانيليا
ضيفي السكر إذا شعرتي بحاجة له
قومي بالخلط مرة أخرى جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً

قومي بوضع خليط الأيس كريم في قوالب ثم يوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات حد ادنى
تكرر العملية بأنواع الفواكه المتاحة على حدا
بالملعقة الخاصة بالآيس كريم قومي بغرفه في الكاسات الخاصة به.

ضعي بعض من الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة أو المكسرات المحمصة على وجه الأيس كريم للتزيين.

ايس كريم فواكه
آيس كريم فواكه


ايس كريم

المصدر: youm7

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