طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه في المنزل بخطوات سهلة



طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه



"آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم" الأغنية الشهيرة للمطرب عمرو دياب التي ربطت تناول الأيس كريم في برد الشتاء، وأن تناوله ليس حكراً فقط على فصل الصيف، فيعتبر فصل الشتاء من الفصول المليئة بالمتغيرات الجوية التي تجعل الشخص في حاجة دائمة للشعور بالدفئ، إلا أن هناك اشخاص غير نمطيين يحبون ممارسة بعض الطقوس التي يستشعرون بها حلاوة الجو البارد، ومنها السير تحت المطر أو حتى تناول الأيس كريم في الصقيع، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الأيس كريم الفواكه في 3 خطوات بسيطة وسهلة وغنية بالمكونات المتاحة داخل كل ثلاجة، والتي تعتبر من اشهى الحلوى للأطفال والكبار خاصة وقت احتفالات رأس السنة.







طريقة عمل الأيس كريم

المكونات

4 أنواع فواكه مثل "الموز وتفاح ومانجو وفراولة" مقدار كوب كبير منها

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4 أكواب كبار من الحليب كامل الدسم4 ملاعق قشطة أو كريمة لباني4 ملاعق صغيرة فانيليا4 ملاعق من السكر البودرة "عند الحاجة"4 ملاعق فواكه مجففة للتزيين4 ملاعق من المكسراتطريقة عمل الأيس كريمطريقة التحضيرلكي تتعلمي طريقة عمل الآيس كريم بشكل جيد ومثالي ومغذي لأطفالك في خلاط قومي بوضع نوع واحد من الفاكهةضيفي عليها الحليب وقومي بخفقها جيداً ثمقومي بإضافة القشطة أو الكريمة اللباني مقدار ملعقة واحدةضعي الفانيلياضيفي السكر إذا شعرتي بحاجة لهقومي بالخلط مرة أخرى جيداً حتى تتجانس المكونات تماماًقومي بوضع خليط الأيس كريم في قوالب ثم يوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات حد ادنىتكرر العملية بأنواع الفواكه المتاحة على حدابالملعقة الخاصة بالآيس كريم قومي بغرفه في الكاسات الخاصة به.ضعي بعض من الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة أو المكسرات المحمصة على وجه الأيس كريم للتزيين.ايس كريم فواكهآيس كريم فواكهايس كريم