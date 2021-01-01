طريقة عمل الآيس كريم بأنواعه في المنزل بخطوات سهلة

"آيس كريم في ديسمبر، آيس كريم في جليم" الأغنية الشهيرة للمطرب عمرو دياب التي ربطت تناول الأيس كريم في برد الشتاء، وأن تناوله ليس حكراً فقط على فصل الصيف، فيعتبر فصل الشتاء من الفصول المليئة بالمتغيرات الجوية التي تجعل الشخص في حاجة دائمة للشعور بالدفئ، إلا أن هناك اشخاص غير نمطيين يحبون ممارسة بعض الطقوس التي يستشعرون بها حلاوة الجو البارد، ومنها السير تحت المطر أو حتى تناول الأيس كريم في الصقيع، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الأيس كريم الفواكه في 3 خطوات بسيطة وسهلة وغنية بالمكونات المتاحة داخل كل ثلاجة، والتي تعتبر من اشهى الحلوى للأطفال والكبار خاصة وقت احتفالات رأس السنة.
طريقة عمل الأيس كريم
المكونات
4 أنواع فواكه مثل "الموز وتفاح ومانجو وفراولة" مقدار كوب كبير منها
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