كل ما تحتاجين معرفته عن المانيكير المغناطيسى.. آخر موضة فى 2021



المانيكير المغناطيسى المانيكير المغناطيسى



إلى جانب المانيكير الجل والإكرليك ظهر مؤخرًا "المانيكير المغناطيس" الذي يمكن استخدامه بسهولة فى المنزل ويتميز بسهولة تطبيقه وإزالته من على الأظافر دون التأثير سلبًا عليها، ووفقًا لموقع "Bustle" الأمريكى فإنه أحدث صيحة موضة فى 2021 ويشبه في تكنيكه الرموش المغناطيسية، وكان طلاء الأظافر المغناطيسي ظهر فى 2011 ولكنه اكتسب شعبية كبيرة في الشهور الأخيرة. وهو طلاء أظافر يحتوي على جزيئات معدنية يمكن تنشيطها بواسطة مغناطيس في غطاء طلاء الأظافر.



طريقة استخدام المانيكير المغناطيسى

ضعي طبقة من ملمع الأظافر العادى على أظافرك أولاً واتركيها تجف.



ضعي طبقة ثانية من المانيكير المغناطيسي على أظافرك ثم قربي المغناطيس في علبة طلاء الأظافر من أظافرك فورًا لتشكيل الرسمة الخاصة بالمانيكير، ولكن دون أن تلمسيه بالمغناطيس وانتظري 15 أو 20 ثانية حتى يجف المانيكير بهذا الشكل.



ضعي طبقة سميكة ثانية من ملمع الأظافر بعد أن يجف المانيكير.



وعلى الرغم من أن هذا ليس ضروريًا، إلا أن اللمعان الإضافي يمكن أن يجعل المانيكير يدوم لفترة أطول، مما يمنعه من التشقق أو التلطيخ.



لاحظي أن بعض أنواع المانيكير من هذا النوع "المانيكير المغناطيسي" يمكن أن تغير التصميم والشكل النهائي إذا كانت بخامات رديئة أو رخيصة الثمن، لذا اختاري نوع جيد عند الشراء.





