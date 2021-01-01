مشروب "أسود" يخفض نسبة السكر في الدم في دقائق

تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الأطعمة النشوية ولكن يمكنك مواجهة هذا التأثير الضار، بتناول مشروب "أسود" يخفض مستويات السكر في الدم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام.
ووفقا لموقع express تميل الأطعمة النشوية إلى التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم، وهذا بسبب المحتوى العالي من الكربوهيدرات الموجود في الأطعمة النشوية، ويتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة إلى جلوكوز (سكر الدم)، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته، وينظم هرمون الأنسولين عادة هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.
نتيجة لذلك، يجب على مرضى السكري إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، وثبت أن استهلاك الشاي الأسود ينتج هذا التأثير الإيجابي.
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