مشروب "أسود" يخفض نسبة السكر في الدم في دقائق



نسبة السكر في الدم نسبة السكر في الدم



تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الأطعمة النشوية ولكن يمكنك مواجهة هذا التأثير الضار، بتناول مشروب "أسود" يخفض مستويات السكر في الدم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام.



ووفقا لموقع express تميل الأطعمة النشوية إلى التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم، وهذا بسبب المحتوى العالي من الكربوهيدرات الموجود في الأطعمة النشوية، ويتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة إلى جلوكوز (سكر الدم)، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته، وينظم هرمون الأنسولين عادة هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.



نتيجة لذلك، يجب على مرضى السكري إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، وثبت أن استهلاك الشاي الأسود ينتج هذا التأثير الإيجابي.

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لاحظ الباحثون في إحدى الدراسات أن "دراسات قليلة فقط قد درست آثار الشاي الأسود على التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل بعد تناول الأطعمة الغنية بالنشا".التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل يتعلق بالتحكم في مستويات السكر في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام، وسعى الباحثون لعلاج هذا من خلال التحقيق في آثار تناول الشاي الأسود على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى البشر الأصحاء.كما سعوا للتعرف على مكونات الشاي الأسود التي تساهم في هذا التأثير.تناول البالغون اليابانيون الأصحاء 200 مل من الشاي الأسود، وتم فحص تأثيره على نسبة السكر في الدم بعد الوجبة ومستويات الأنسولين.ووجد الباحثون أن تناول الشاي الأسود بعد تناول الأرز المطبوخ يقلل بشكل كبير من الجلوكوز (سكر الدم) والأنسولين مقارنة بمشروب وهمي.وقد أرجعوا هذا التأثير جزئيًا إلى مادة البوليفينول - المغذيات الدقيقة الموجودة في الشاي.