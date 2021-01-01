أكلات مفيدة لمريض الكبد .. من التليف للكبد الدهني



مريض الكبد مريض الكبد



إذا كان الكبد يتمتع بصحة جيدة ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع أمراض الكبد في المستقبل.







إذا كنت تعاني من مرض في الكبد ، فإن اتباع نظام غذائي جيد ومتوازن ضروري للحفاظ على القوة والوزن الصحي. قد تحتاج أيضًا إلى تغيير الطعام الذي تتناوله اعتمادًا على:

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مرحلة الضرر الذي لحق بالكبد الأشخاص المصابون بتليف الكبد لديهم احتياجات غذائية خاصةأي صعوبات في الأكل تواجهها مثل فقدان الشهية أو الشعور بالغثيانإذا كنت قد تلقيت بالفعل نصيحة بشأن النظام الغذائي ، فلا ينبغي عليك إجراء تغييرات دون التحدث أولاً إلى مستشارك أو اختصاصي التغذية.أكلات مفيدة لمريض الكبدأنت بحاجة إلى الغذاء لتزويد جسمك بالطاقة ، ومنحه الطاقة والمواد التي يحتاجها للنمو وإصلاح نفسه. عندما تأكل الطعام ، يتم تكسيره في المعدة والأمعاء (الأمعاء) ويتم استخلاص ثلاثة عناصر غذائية رئيسية:الكربوهيدراتسمينبروتينثم يتم امتصاص هذه العناصر الغذائية في مجرى الدم ونقلها إلى الكبد. هنا يتم تخزينها أو تغييرها بطريقة يمكن لجسمك استخدامها مرة واحدة.في الوقت نفسه ، يعمل الكبد أيضًا على إزالة السموم من المواد التي قد تضر بجسمك مثل الكحول والمخدرات الأخرى وبعض فضلات الجسم. إذا كنت تعاني من مشكلة في الكبد ، فقد لا يتمكن الكبد من القيام بهذه الوظائف بكفاءة كما ينبغي.البنجريساعد عصير الشمندر على حماية الكبد من الأكسدة والالتهابات ، مع زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية. ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات الإنسان.الخضروات الصليبيةقد تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل في زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد ، وحمايته من التلف ، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد في الدم.العنبتظهر بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية أن مستخلص العنب وبذور العنب يحمي الكبد من التلف ، ويزيد من مستويات مضادات الأكسدة ، ويحارب الالتهابات.التين الشوكيد تساعد فاكهة وعصير التين الشوكي في علاج أعراض صداع الكحول عن طريق تقليل الالتهاب. قد تساعد أيضًا في حماية الكبد من التلف الناتج عن استهلاك الكحول.الاسماك الدهنيةتناول الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3 فوائد عديدة للكبد. ومع ذلك ، من المهم أيضًا الحفاظ على نسبة أوميغا 6 إلى أوميغا 3 قيد الفحص.وجبات مريض تليف الكبدما يتطور تليف الكبد ، يصبح الكبد غير قادر على تخزين الجليكوجين ، وهو شكل من أشكال الكربوهيدرات التي يحتاجها لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة. يحاول كبدك تعويض ذلك ولكنك غالبًا ما تحتاج إلى المزيد من الطاقة والبروتين في نظامك الغذائي.يمكنك زيادة كمية البروتين في نظامك الغذائي عن طريق تناول:الفاصوليا والبقوليات مثل العدس والفاصوليا أو الفاصوليا المطبوخةالمكسرات مثل اللوز أو الجوزالبيض والجبن ومنتجات الألبان الأخرىالأسماك مثل سمك القد والسلمون والتونة الطازجة أو المعلبة أو السردين أو الماكريلاللحوم مثل الديك الرومي والدجاج أو قطع اللحم البقري ولحم الضأن الخالية من الدهونإذا كنت تعاني من نقص الوزن أو سوء التغذية ، فستحتاج إلى زيادة كميات الطاقة والبروتينات التي تتناولها أكثر. يمكن أن تزيد الوجبات الخفيفة المنتظمة. يوجد أيضًا عدد من المكملات عالية البروتين التي قد يوصي بها اختصاصي التغذية الخاص بك ويمكن أن يصفها لك طبيبك.وجبات خفيفة لزيادة مستويات الطاقة والبروتينكعكة الشاي بالزبدة3 مقرمشات بالزبدة والجبنحبوب الإفطار مع حليب كامل الدسمكعك الفاكهة مع الزبدة والمربىشريحتان توست مع مربىمشروبات حليبيشريحتان من رغيف الفاكهةشوكولاتة ساخنة وموزإذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يُنصح بإنقاص وزنك. يجب أن يتم ذلك عن طريق تقليل تناول الدهون والكربوهيدرات ، مع الحفاظ على تناول البروتين مرتفعًا وزيادة مستويات النشاط البدني لضمان عدم المساس بكتلة العضلات.أفضل فيتامين للكبدعمل كبدك باستمرار على تصفية مئات السموم الموجودة في نظامك الغذائي وبيئتك. علاوة على ذلك ، يساعد الكبد أيضًا على تكسير طعامك وتوفير الطاقة لأعضائك الأخرى.لمساعدة الكبد على العمل بكفاءة ، تأكد من وجود الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي. عندما لا تتمكن من الحصول على كمية كافية من نظامك الغذائي ، يمكنك التفكير في تناول المكملات الغذائية. إليك بعض الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لكبد صحي. فيتامين أ والحديد يعد نقص فيتامين (أ) والحديد من أكثر حالات نقص التغذية شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لدراسة نُشرت في عدد 2000 من التغذية .قد يخفض فيتامين أ مستويات الحديد ويؤدي إلى فقر الدم ، وقد يؤدي انخفاض الحديد إلى انخفاض مستويات فيتامين أ في الكبد. تناول مكملات فيتامين أ مع الحديد يقضي على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل أفضل من الحديد أو فيتامين أ وحده.على الرغم من أن فيتامين (أ) يقدم فوائد عديدة لشخص مصاب بأمراض الكبد ، إلا أنه يمكن أن يكون سامًا للكبد بجرعات عالية. على سبيل المثال ، قد يعزز الحديد تكوين النسيج الندبي في الكبد. لذلك ، يجب على المصابين بأمراض الكبد المزمنة - وخاصة المصابين بتليف الكبد - تناول الفيتامينات المتعددة بدون الحديد إلا إذا قرر الطبيب أنهم يعانون من نقص الحديد.فيتامين دد وفقًا للباحثين من جامعة تينيسي في ممفيس ، فإن أكثر من 90 في المائة من الأفراد المصابين بأمراض الكبد المزمنة يعانون من نقص فيتامين (د ). اتفق الباحثون على أن النقص الحاد في فيتامين (د) كان أكثر شيوعًا بين المصابين بتليف الكبد - وهو شكل متقدم من أمراض الكبد يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد.ومع ذلك ، فإن زيادة فيتامين د ، والتي تحدث عادة من تناول الكثير من المكملات الغذائية ، يمكن أن تسبب ضعف الشهية والغثيان والقيء. ارتفاع الكالسيوم في الدم. وضعف النمو.فيتامين هـمرة أخرى ، لفيتامين E فوائد عديدة لشخص مصاب بأمراض الكبد ، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا تم تناوله بكميات زائدة. بجرعات تزيد عن 1200 وحدة دولية في اليوم ، يمكن لفيتامين هـ أن ينقص الدم ويسبب النزيف. فيتامين ب 12 فيتامين ب 12 هو فيتامين ب المركب الوحيد والفيتامين القابل للذوبان في الماء الذي يمكن تخزينه في الكبد ، حيث يمكن أن يبقى لسنوات ، كما يشير المركز الطبي بجامعة ميريلاند. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، لا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ويجب استهلاكها يوميًا للحفاظ على مستويات كافية للصحة المثلى. يمكن أن يوفر النظام الغذائي الجيد وإضافة المكملات الغذائية للجسم مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمساعدة في إزالة السموم من الكبد. ومع ذلك ، يجب على المصابين بأمراض الكبد المزمنة أن يكونوا على دراية بكمية فيتامين هـ وفيتامين أ والحديد. من خلال معرفة ما يجب البحث عنه واختيار الفيتامينات المناسبة ، ستكون إدارة مرض الكبد المزمن خطوة واحدة أسهل.الاكل المسموح لمرضى الكبد الدهنيمرض الكبد الدهني هو أحد أكثر الأسباب شيوعًا أمراض الكبد في الولايات المتحدة. إنها الحالة التي يتم تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ويمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد و الفشل الكبدي إذا تركت دون علاج.في الجسم السليم ، يزيل الكبد السموم وينتج الصفراء ، وهي بروتين يحلل الدهون إلى أحماض دهنية حتى يمكن هضمها. يضر مرض الكبد الدهني بالكبد ويمنعه من العمل كما ينبغي ، لكن تغيير نمط الحياة يمكن أن يمنعه من التفاقم.يتمثل الخط الأول من علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي في إنقاص الوزن ، من خلال مزيج من تقليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.بشكل عام ، يشمل النظام الغذائي لمرض الكبد الدهني ما يلي:فواكه وخضراواتنباتات غنية بالألياف مثل البقوليات والحبوب الكاملةوالحد بشكل كبير من تناول بعض الأطعمة والمشروبات بما في ذلك ارتفاع في السكر المضاف والملح و الكربوهيدرات المكررة، و الدهون المشبعة2. الخضر لمنع تراكم الدهونقد تساعد المركبات الموجودة في السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى في مكافحة مرض الكبد الدهني.وجد أن تناول السبانخ على وجه التحديد يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني ، ربما بسبب النترات والبوليفينول المتميز الموجود في الأوراق الخضراء. ومن المثير للاهتمام أن الدراسة ركزت على السبانخ النيئة ، حيث لم يكن للسبانخ المطبوخ نفس النتائج القوية. قد يكون هذا بسبب أن طهي السبانخ (والخضراوات الورقية الأخرى) قد يؤدي إلى انخفاض محتوى البوليفينول ونشاط مضادات الأكسدة.3. الفول والصويا لتقليل مخاطر الكبد الدهنيأظهر كل من الفاصوليا وفول الصويا نتائج واعدةنظرة علمية عامة من النظام الغذائي وأمراض الكبد يشير إلى أن البقوليات مثل العدس والحمص وفول الصويا والبازلاء ليست فقط أطعمة كثيفة من الناحية التغذوية ، ولكنها تحتوي أيضًا على النشويات المقاومة التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء.قد يساعد استهلاك البقوليات في خفض نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية لدى الأشخاص المصابين بالسمنة. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبقولياتبعض الدراسات وجدوا أيضًا أن تناول فول الصويا (سواء كان استبدال حصة من اللحوم أو الأسماك ، أو عن طريق استهلاك حساء ميسو ، الذي يحتوي على فول الصويا المخمر) قد يساعد في حماية الكبد ، على الأرجح لأن فول الصويا يحتوي على نسبة عالية من بروتين بيتا-كونجليسينين - لاحظ لقدرته على المساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية وربما الحماية من تراكم الدهون الحشوية.بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر التوفو من الأطعمة قليلة الدسم التي تعد مصدرًا جيدًا للبروتين ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا إذا كنت تحاول الحد من استهلاك الدهون.4. السمك لتقليل الالتهابات ومستويات الدهونالأسماك الدهنية مثل السلمون ،السردين والتونة والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. بحث يشير إلى أن المكملات التي تحتوي على أوميغا 3 قد تفيد أولئك الذين يعانون من الكبد الدهني عن طريق تقليل الدهون في الكبد ، وزيادة الكوليسترول الحميد ، وخفض مستويات الدهون الثلاثية.5. دقيق الشوفان للأليافالأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان مع انخفاض مخاطر الإصابة بالكبد الدهني .أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي المغذي الغني بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان فعال لمن يعانون من الكبد الدهني غير الكحولي وقد يساعد في تقليل مستويات الدهون الثلاثية.6. تساعد المكسرات في تقليل الالتهابيرتبط النظام الغذائي الغني بالمكسرات بانخفاض الالتهاب ، ومقاومة الأنسولين ، والإجهاد التأكسدي ، وانتشار أقل لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.أ دراسة كبيرةمصدر موثوق من الصين أن زيادة استهلاك الجوز كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي - و ابحاث مصدر موثوقوجد أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني والذين يتناولون الجوز قد حسنوا من اختبارات وظائف الكبد.7. الكركم لتقليل علامات تلف الكبدالجرعات العالية من الكركمين - المكون النشط في الكركم - قد تقلل من علامات تلف الكبد لدى الأشخاص المصابين بالكبد الدهني8. بذور عباد الشمس لمضادات الأكسدةبذور عباد الشمس غنية بشكل خاص بفيتامين هـ ، أحد مضادات الأكسدة كثيرابينما تركز معظم الأبحاث حول وفيتامين E على المكملات الغذائية ، فإن تناول 100 جرام من بذور عباد الشمس يحتوي على حوالي 20 ملليغرام من فيتامين هـ ، أكثر من 100 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها.مصدر موثوق إذا كنت تبحث عن زيادة استهلاك فيتامين (هـ) بشكل طبيعي ، فإن بذور عباد الشمس هي نقطة انطلاق جيدة.