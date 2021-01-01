

الإصابة بدوالي الساقين .. العلاج والأسباب الإصابة بدوالي الساقين .. العلاج والأسباب

الدوالي الوريدية عبارة عن أوردة كبيرة منتفخة تظهر غالبًا على الساقين والقدمين. تحدث عندما لا تعمل الصمامات الموجودة في الأوردة بشكل صحيح ، وبالتالي لا يتدفق الدم بشكل فعال.



نادرًا ما تحتاج الأوردة إلى علاج لأسباب صحية ، ولكن إذا نتج عن ذلك تورم وألم وألم في الساقين ، وإذا كان هناك انزعاج كبير ، فإن العلاج متاح.



هناك العديد من الخيارات ، بما في ذلك بعض العلاجات المنزلية.

قد يعجبك أيضا...

في الحالات الشديدة ، قد تتمزق الدوالي الوريدية أو تتطور إلى تقرحات دوالي على الجلد. هذه سوف تتطلب العلاج.علاج دوالي الساقينإذا لم يكن المريض يعاني من أعراض أو انزعاج ولا ينزعج من رؤية الدوالي ، فقد لا يكون العلاج ضروريًا. ومع ذلك ، إذا كانت هناك أعراض ، فقد يكون العلاج مطلوبًا لتقليل الألم أو الانزعاج ، أو معالجة المضاعفات ، مثل تقرحات الساق ، أو تغير لون الجلد ، أو التورم.قد يرغب بعض المرضى أيضًا في العلاج لأسباب تجميلية - يريدون التخلص من الدوالي "القبيحة".إذا كانت الدوالي كبيرة ، فقد تحتاج إلى إزالتها جراحيًا. يتم ذلك عادة تحت التخدير العام. في معظم الحالات ، يمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم - إذا كانت الجراحة مطلوبة في كلا الساقين ، فقد يحتاج إلى قضاء ليلة واحدة في المستشفى.غالبًا ما تستخدم العلاجات بالليزر لإغلاق الأوردة الصغيرة وكذلك الأوردة العنكبوتية. يتم تطبيق دفقات قوية من الضوء على الوريد الذي يتلاشى تدريجياً ويختفي.الربط والتجريديتم عمل شقين ، أحدهما بالقرب من أربية المريض في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ، والآخر يتم إجراؤه في أسفل الساق ، إما عند الكاحل أو الركبة. يتم ربط الجزء العلوي من الوريد وختمه. يتم تمرير سلك رفيع ومرن من خلال الجزء السفلي من الوريد ثم يتم سحبه مع أخذ الوريد معه.لا يتطلب هذا الإجراء عادة الإقامة في المستشفى. يمكن أن يؤدي الربط والتجريد أحيانًا إلى كدمات ونزيف وألم. في حالات نادرة للغاية ، قد يكون هناك تخثر في الأوردة العميقة .بعد الجراحة ، سيحتاج معظم المرضى إلى 1-3 أسابيع للتعافي قبل العودة إلى العمل والواجبات العادية الأخرى. أثناء فترة التعافي ، يتم ارتداء الجوارب الضاغطة.الطب النفسييتم حقن مادة كيميائية في دوالي الأوردة الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مما يؤدي إلى ندوبها وإغلاقها. بعد بضعة أسابيع ، يجب أن تتلاشى. قد يحتاج الوريد إلى الحقن أكثر من مرة.الترددات اللاسلكيةيتم إجراء شق صغير إما فوق الركبة أو أسفلها ، وبمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ؛ يتم إدخال أنبوب ضيق (قسطرة) في الوريد.يقوم الطبيب بإدخال مسبار في القسطرة ، والذي ينبعث منه طاقة الترددات الراديوية. تعمل طاقة الترددات الراديوية على تسخين الوريد ، مما يؤدي إلى انهيار جدرانه وإغلاقه بشكل فعال وإغلاقه. يفضل هذا الإجراء مع الدوالي الكبيرة. عادة ما يتم الاستئصال بالترددات الراديوية باستخدام مخدر موضعي.العلاج بالليزر داخل الوريديتم إدخال قسطرة في وريد المريض. يتم تمرير ليزر صغير من خلال القسطرة ويتم وضعه في الجزء العلوي من الوريد المستهدف ؛ يسلم دفعات قصيرة من الطاقة تسخن الوريد وتغلقه.بمساعدة الفحص بالموجات فوق الصوتية ، يقوم الطبيب بتمرير الليزر حتى يصل إلى الوريد ، ويحرقه تدريجياً ويغلقه بالكامل. يتم إجراء هذا الإجراء تحت تأثير التخدير الموضعي. قد يكون هناك بعض الإصابات العصبية ، والتي عادة ما تكون قصيرة.استئصال الوريد بالطاقة عبر الضوءيُمرر ضوء خاص بالمنظار من خلال شق تحت الجلد حتى يتمكن الطبيب من معرفة الأوردة التي يجب إزالتها. يتم قطع الأوردة المستهدفة وإزالتها بجهاز شفط من خلال الشق.يمكن استخدام مخدر عام أو موضعي لهذا الإجراء. قد يكون هناك بعض النزيف والكدمات بعد العملية.اعراض دوالي الساقينفي معظم الحالات لا يكون هناك ألم ، ولكن علامات وأعراض الدوالي قد تشمل:تبدو الأوردة ملتوية ومنتفخة ومتكتلة (منتفخة)الأوردة زرقاء أو أرجوانية داكنةقد يعاني بعض المرضى أيضًا من:أرجل مؤلمةتشعر بالثقل في الساقين ، خاصة بعد التمرين أو في الليلقد تؤدي إصابة طفيفة في المنطقة المصابة إلى نزيف أطول من المعتادتصلب الجلد الشحمي - يمكن أن تصبح الدهون الموجودة تحت الجلد فوق الكاحل صلبة ، مما يؤدي إلى تقلص الجلدكاحلين متورمينتوسع الشعيرات في الساق المصابة (الأوردة العنكبوتية)قد يكون هناك تلون جلدي لامع بالقرب من الدوالي ، وعادة ما يكون لونه بني أو أزرقالأكزيما الوريدية ( التهاب الجلد الركودي ) - الجلد في المنطقة المصابة أحمر وجاف ومثير للحكةعند الوقوف فجأة ، يعاني بعض الأفراد من تقلصات في الساقنسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من الدوالي يعانون أيضًا من متلازمة تململ الساقينatrophie blanche - بقع بيضاء غير منتظمة تبدو مثل الندبات تظهر عند الكاحلينالمضاعفاتأي حالة يتم فيها تقويض تدفق الدم بشكل صحيح تنطوي على خطر حدوث مضاعفات. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، لا تحدث مضاعفات الدوالي. في حالة حدوث مضاعفات ، فقد تشمل:نزيف.التهاب الوريد الخثاري: تتسبب الجلطات الدموية في وريد الساق في حدوث التهاب في الوريد.القصور الوريدي المزمن - لا يقوم الجلد بتبادل الأكسجين والمواد الغذائية وفضلات الدم مع الدم بشكل صحيح بسبب ضعف تدفق الدم. لا ينتج القصور الوريدي المزمن عن الدوالي ، ولكن الكيانان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.قد يصاب الأشخاص المصابون بالقصور الوريدي المزمن بدوالي الأكزيما وتصلب الجلد الدهني (الجلد الصلب والضيق) والقرح الوريدية. تتشكل القرح الوريدية بشكل كلاسيكي حول الكاحلين وغالبًا ما يسبقها منطقة متغيرة اللون. من المهم الحصول على تقييم طبي للقصور الوريدي المزمن.اسباب الإصابة بدوالي الساقينتحتوي الأوردة على صمامات أحادية الاتجاه بحيث يمكن للدم أن ينتقل في اتجاه واحد فقط. إذا أصبحت جدران الوريد مشدودة وأقل مرونة (مرنة) ، فقد تضعف الصمامات. يمكن للصمام الضعيف أن يسمح للدم بالتسرب للخلف وأن يتدفق في النهاية في الاتجاه المعاكس. عند حدوث ذلك ، يمكن أن يتراكم الدم في الوريد (الأوردة) ، ثم يتضخم ويتورم.خبراء ليسوا متأكدين من سبب تمدد جدران الأوردة أو سبب تعطل الصمامات. في كثير من الحالات ، يحدث بدون سبب واضح. ومع ذلك ، فإن بعض عوامل الخطر المحتملة تشمل:السن يأسحملأن تكون أكبر من 50 عامًاالوقوف لفترات طويلةالتاريخ العائلي للإصابة بالدواليبدانةالأتى عوامل الخطرمصدر موثوق ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالدوالي:الجنس: تصيب الدوالي النساء أكثر من الذكور. قد تكون الهرمونات الأنثوية تريح الأوردة. إذا كان الأمر كذلك، مع تحديد النسل حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات (HT) يمكن أن تسهم.الوراثة: غالبًا ما تكون الدوالي متوارثة في العائلات.السمنة: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالدوالي.العمر: يزيد الخطر مع تقدم العمر بسبب تآكل الصمامات الوريدية.بعض الوظائف: قد يكون للفرد الذي يقضي وقتًا طويلاً واقفاً في العمل فرصة أكبر للإصابة بالدوالي.الحمل والدواليتزداد احتمالية إصابة النساء بالدوالي أثناء الحمل أكثر من أي وقت آخر في حياتهن. النساء الحوامل لديهن الكثير من الدم في أجسامهن ؛ هذا يضع ضغطًا إضافيًا على الدورة الدموية.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى ارتخاء جدران الأوعية الدموية. كلا هذين العاملين يزيدان من خطر الإصابة بالدوالي.مع نمو الرحم ، يزداد الضغط على الأوردة في منطقة حوض الأم. في معظم الحالات ، تختفي الدوالي بعد انتهاء الحمل. هذا ليس هو الحال دائمًا ، وفي بعض الأحيان ، حتى إذا تحسنت الدوالي ، فقد يكون هناك بعض تركت مرئية.علاج دوالي الساقين بدون جراحةيمكن اتخاذ التدابير في المنزل لتخفيف الألم ومنع تفاقم الدوالي.وتشمل هذه:ممارسةخسارة الوزنرفع الرجلينتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلةهناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية المتاحة دون وصفة طبية ، وعادة ما تكون الكريمات والمطريات الموضعية.يمكن أن تساعد في تهدئة الألم وتحسين الراحة وقد تحسن المظهر العام للدوالي.الجوارب الضاغطةتضغط الجوارب الضاغطة على ساقي المريض وتحسن الدورة الدموية.إنهم يعملون بشكل مشدود حول الكاحلين ويفقدون المزيد من الساق. وبهذه الطريقة ، تشجع الجوارب الضاغطة على التدفق السليم للدم لأعلى عكس الجاذبية والعودة نحو القلب.قد تساعد الجوارب الضاغطة في الشعور بعدم الراحة والألم والتورم ، لكن الأبحاث لم تؤكد ما إذا كانت تمنع تفاقم الدوالي أو تمنعها. كانت للدراسات نتائج مختلطة ومتضاربة.تجعل الجوارب بشرة بعض الناس جافة ومتقشرة. إذا حدث هذا ، فمن المهم إخبار الطبيب.