القضاء على ذباب الشتاء.. 3 حيل مختلفة



القضاء على ذباب الشتاء القضاء على ذباب الشتاء





يعد الذباب مصدر إزعاج متوقع في فصلي الربيع والصيف ، لكن بعض الأشخاص يجدون أنفسهم وسط غزو في أشهر الشتاء الباردة، بعض أنواع الذباب ، مثل ذباب الوجه والذباب العنقودي ، تضع بيضها في شقوق المنزل، ويفقس هذا البيض طوال فصل الشتاء ، وليس لدى الذباب الصغير مكان تذهب إليه سوى المنزل.



كما يعمل الطقس الأكثر برودة على تبريد الحشرات ، مما يجعلها تطير بشكل أبطأ من ذباب الطقس الدافئ.

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1- طريقة القضاء على ذباب الشتاءالخطوة 1سد الفراغات والشقوق في الطقس البارد، يساعد ملء هذه الفجوات على منع المسودات وإغلاق البيض، ركز على الثقوب الموجودة في المناطق غير المضطربة ، مثل الطابق السفلي والعلية ، حيث من المرجح أن يضع الذباب البيض.الخطوة 2قم بتعليق مصائد الذباب اللاصقة داخل منزلك، عادة ما تكون هذه المصائد عبارة عن لفافة على ورق لاصق تقوم بفكه وتعليقه من السقف، يلتصق الذباب فورًا بأي فخ يلمسه ويموت على الورق، يعتمد عدد المصائد اللاصقة المطلوبة على كمية الذباب في المنزل، ضع الفخاخ اللاصقة على مسافة 10 أقدام على الأقل لزيادة عدد الذباب الذي يتم اصطياده في كل غرفة ، ورمي المصائد بعيدًا عندما تتناثر الحشرات الميتة.الخطوه 3وضع مصائد ذباب ثابتة في الغرف الموبوءة بشد، بمجرد دخول الذباب إلى المصائد المقببة ، لن يتمكنوا من الطيران والسقوط في المبيد الحشري في قاعدة المصيدة.الخطوة 4قم بإطلاق مبيدات الحشرات للقضاء على الذباب العنيد، أغلق جميع النوافذ والأبواب وافصل الأجهزة الإلكترونية وأطفئ الأضواء التجريبية التي قد تشعل أبخرة المبيدات الحشرية، ضع طبقة من الجرائد في وسط الغرفة الموبوءة وضع القنبلة على الورقة.ثم اضغط على الزناد وغادر الغرفة بسرعة ، وأغلق الباب خلفك، اترك الغرفة مغلقة لمدة ساعتين على الأقل ، أو وفقًا للإرشادات.افتح الأبواب والنوافذ لتهوية الغرفة ، وتخلص من القنبلة والصحف الفارغة ، ونظف جميع الأسطح لإزالة الذباب الميت وآثار المبيدات الحشرية.طرق التخلص من الذباب2- وصفة سهلة للقضاء على ذباب الشتاءيعد الذباب من الحشرات المزعجة، ويمكن أن تحمل أيضًا أكثر من 100 من مسببات الأمراض التي يمكن أن تنقل الأمراض الخطيرة والدوسنتاريا أثناء انتقالها من غرفة إلى أخرى.يتيح لك قطع أو طرد الحشرات الطائرة من المساحات الداخلية والخارجية الاستمتاع بالراحة في مناطق المعيشة الخاصة بك وعدم القلق بشأن الذباب ونقل الأمراض.ويعتبر رذاذ ذباب الخل أو مصيدة ذباب الفاكهة مشروعًا سهلًا وسريعًا إلى حد ما سيبدأ العمل على الفور لتخليص مكانك من الذباب.مصيدة ذباب الفاكهةينجذب ذباب الفاكهة بشكل طبيعي إلى خل التفاح، وهذا يعطيهم لقب "ذباب الخل". نظرًا لأن ذباب الفاكهة صغير جدًا ، فقد يصعب اصطياده.هناك عدد قليل من المصائد الفعالة لذباب الفاكهة في منزلك، أضف قطرة من صابون الأطباق إلى كل مصيدة إذا كان بطيئًا في جذب ذباب الفاكهة.وعاء الخل: وعاء صغير واسع الفوهة من خل التفاح يوضع بجوار وعاء من الفاكهة أو في المناطق التي يبدو أن الآفات تتجمع فيها سيجذب ذباب الفاكهة، هذه هي الطريقة الأساسية لجذب الذباب الصغير.كما يمكنك وضع برطمانًا صغيرًا ومملوءًا بربعه من خل التفاح، ضع قطعة صغيرة من الفاكهة المقطعة مثل الفراولة أو الموز في البرطمان مع وضع الورق الأبيض بداخلة، يمكن للذباب أن يدخل ولكن يجد صعوبة في الخروج بسبب الورق مما يسبب وفاته.ويمكنك وضع الفاكهة القديمة أو السكر في ماء دافئ داخل وعاء أو وعاء زجاجي أو وعاء بلاستيكي، ضع قطعة من غلاف بلاستيكي على الجزء العلوي من الحاوية واستخدم عود أسنان لعمل ثقوب كبيرة بما يكفي لدخول الذباب إليها.التخلص من ذباب الشتاء3- للقضاء على ذباب الشتاء المزعجة.. وصفة بسيطة1- زراعة الأعشاب والزهوريمكن زراعة الأعشاب والزهور في حديقتك وخارجها لإبعاد الذباب عن منزلك ان تجعل التخلص من الذباب اسهل، تشمل الأعشاب والزهور التي يمكنها طرد الذباب ما يلي:ريحانالقطيفةالخزامىأوراق الغارالنعناع البري2- الخل و صابون الأطباقيمكن أن يساعدك مزيج الخل وصابون الأطباق في التخلص من الذباب نهائيا، لاستخدام هذه الطريقة ، اخلطي حوالي 2.5 سم من خل التفاح وبضع قطرات من صابون الأطباق في كوب، وقومي بتغطية الزجاج بغلاف بلاستيكي، وربطه بشريط مطاطي وعمل ثقوب صغيرة في الأعلى لكي يتمكن الذباب من الدخول.وسوف يجذب الذباب إلى الخل الموجود في الزجاج و سيطير من خلال الثقوب. ومع ذلك ، يتسبب صابون الأطباق في غرق الذباب بدلاً من أن يتمكن من الهبوط على الخل، مما يمكنك من التخلص من الذباب نهائيا .3- الفلفل الحار والماءيمكن للفلفل الحار أن يساعد في التخلص من الذباب نهائيا من المنزل، ويمكن تطبيق هذه الطريقة عبر خلط الفلفل الحار مع الماء ورشها حول المنزل لمنع الذباب من الدخول نهائيا .بالإضافة إلى الطرق الطبيعية للتخلص من الذباب المنزلي ، يمكنك استخدام المبيدات الحشرية والمصائد لقتل الذباب أو إزالته.