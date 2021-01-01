نصائح مهمة للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين



للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين





بدأ الجميع في ارتداء الملابس الشتوية بعد التغيرات الجوية وهناك بعض النصائح التي يجب تان تضعها في الاعتبار وذلك للمحافظة علي الملابس الصيفية اثناء التخزين وهي :





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1- تجنب أكياس التنظيف الجاف البلاستيكيةالبلاستيك يحبس الرطوبة على محمل الجد ، لذلك إذا تم تنظيف أي شيء جافًا ، فتأكد من إخراجه من الحقيبة. وإلا فإنك تخاطر بتلطيخ الملابس باللون الأصفر من الهواء الرطب المحتبس في الحقيبة.2- حافظ على رائحة ملابسك منعشةضع الملابس بشكل مسطح قدر الإمكان لتجنب تلف التجاعيد وطبقة المناديل الورقية المعطرة أو أوراق التجفيف بعناية بين كل قطعة للحفاظ على رائحتها منعشة.3- تخزين ذكيأخيرًا وليس آخرًا ، إذا كنت ستبذل كل هذا الجهد لحماية خزانة ملابسك الصيفية ، فمن الجيد أن يكون لديك مكان جميل لتخزينها. يمكن أن تضمن حلول التخزين الذكية ، مثل مقاعد النوافذ وخزائن الملابس المصممة حسب المقاس ، أن ملابسك بعيدة عن الأنظار ولكن لا يزال من السهل الوصول إليها.4- غسل كل شيء أولاًأكبر خطأ يرتكبه الكثير منا هو تخزين الملابس البالية. ومع ذلك ، لا يوجد شيء تتمتع به العث والبكتيريا أكثر من رائحة العطر الحلو أو بقايا الطعام. لذا ، ضع كل شيء في الغسالة وتأكد من جفافه تمامًا قبل تخزينه.5 استخدام الصناديق والاكياس بالتخزيناستخدم الصناديق او الاكياس الجاهزة تأكد من وجود فجوة صغيرة بين الجزء العلوي من صندوق التخزين والغطاء للسماح بتدفق الهواء إلى الملابس. لمزيد من العناصر الحساسة ، مثل الفساتين الصيفية الحريرية أو العباءات أو أي شيء خاص ، أزل البلاستيك الواقي وضعه في أكياس الملابس القطنية.