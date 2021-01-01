نصائح مهمة للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين

آخر الأخبارالأسرة والطفل › نصائح مهمة للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين

صورة الخبر: للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين
للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين



بدأ الجميع في ارتداء الملابس الشتوية بعد التغيرات الجوية وهناك بعض النصائح التي يجب تان تضعها في الاعتبار وذلك للمحافظة علي الملابس الصيفية اثناء التخزين وهي :

1- تجنب أكياس التنظيف الجاف البلاستيكية

البلاستيك يحبس الرطوبة على محمل الجد ، لذلك إذا تم تنظيف أي شيء جافًا ، فتأكد من إخراجه من الحقيبة. وإلا فإنك تخاطر بتلطيخ الملابس باللون الأصفر من الهواء الرطب المحتبس في الحقيبة.



2- حافظ على رائحة ملابسك منعشة
ضع الملابس بشكل مسطح قدر الإمكان لتجنب تلف التجاعيد وطبقة المناديل الورقية المعطرة أو أوراق التجفيف بعناية بين كل قطعة للحفاظ على رائحتها منعشة.



3- تخزين ذكي

أخيرًا وليس آخرًا ، إذا كنت ستبذل كل هذا الجهد لحماية خزانة ملابسك الصيفية ، فمن الجيد أن يكون لديك مكان جميل لتخزينها. يمكن أن تضمن حلول التخزين الذكية ، مثل مقاعد النوافذ وخزائن الملابس المصممة حسب المقاس ، أن ملابسك بعيدة عن الأنظار ولكن لا يزال من السهل الوصول إليها.



4- غسل كل شيء أولاً

أكبر خطأ يرتكبه الكثير منا هو تخزين الملابس البالية. ومع ذلك ، لا يوجد شيء تتمتع به العث والبكتيريا أكثر من رائحة العطر الحلو أو بقايا الطعام. لذا ، ضع كل شيء في الغسالة وتأكد من جفافه تمامًا قبل تخزينه.



5 استخدام الصناديق والاكياس بالتخزين

استخدم الصناديق او الاكياس الجاهزة تأكد من وجود فجوة صغيرة بين الجزء العلوي من صندوق التخزين والغطاء للسماح بتدفق الهواء إلى الملابس. لمزيد من العناصر الحساسة ، مثل الفساتين الصيفية الحريرية أو العباءات أو أي شيء خاص ، أزل البلاستيك الواقي وضعه في أكياس الملابس القطنية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصائح مهمة للحفاظ على الملابس الصيفية أثناء التخزين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95127

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager