طريقة عمل صينية بطاطس في الفرن



صينية بطاطس في الفرن صينية بطاطس في الفرن



تعد صينية البطاطس في الفرن من أشهى وألذ الأكلات، فهي من الأكلات المميزة على السفرة المصرية، ويمكن تقديم صينية البطاطس في الفرن بالكثير من الوصفات الشهية والمميزة.







وإليك طريقة تحضير صينية بطاطس في الفرن بخطوات بسيطة.

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1- مقادير عمل صينية بطاطس في الفرنمقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:رقبة ضانيبطاطسبصلطماطمثومصلصة طماطمزيتكرفسكرات أبيضفلفل حارملح – فلفلطريقة تحضير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:* في طاسة على النار ضعي بصل وثوم وكرفس وكرات واضيفي قطع الرقبة* ثم اضيفي الطماطم والصلصة* في طاسة أخرى قلبي البطاطس في قليل من الزيت بعد تقطيعها شرائح واضيفي اليها زعتر طازج وفلفل حار* اضيفي اللحم مع البطاطس في طاجن وادخليها الفرنوصفة أخرىمقادير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:رقبة ضانيبطاطسبصلطماطمصلصة طماطمزيت ذرةكرفسكراتفلفل حاركزبرة خضراءفلفل – ملحكمونجوزة الطيبورق لوراحبهانطريقة تحضير صينية بطاطس بالرقبة الضاني:* في طاسة على النار ضعي قليل من الزيت ثم ضعي قطع الرقبة* قطعي البصل شرائح واضيفيه اليها ثم الكرفس والفلفل الحار والكرات وورق اللورا والحبهان والبهارات وصلصة الطماطم ثم قليل من الماء واتركيها عل نار عالية* قطعي البطاطس مكعبات واقليها نصف قليه في زيت غزير ساخن* في صينية الفرن ضعي شرائح البصل مع الزبة مع شرائح الطماطم والكزبرة الخضراء المفرومة وثوم مفروم ثم البطاطس المقلية* وأخيرا اللحم بالصوص مع رشة ملح وفلفل* ادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدميهابطاطس في الفرن2- خطوات عمل صينية بطاطس في الفرنمقادير صينية بطاطس بالكفتة:بطاطسلحم مفرومسمـنبصلثومليمونصلصلة طماطمملحفلفللبنزعترطريقة تحضير صينية بطاطس بالكفتة:* افرمي الزعتر مع البصل مع اللحم المفروم ثم شكليها كويرات* اشوي كرات اللحم* شوحي البصل مع الثوم في سمنة* ضيفي الصلصة و الفلفل الحار ثم قلبيهم جيدا و اتركيها لتتسبك* اقلي البطاطس في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي* احضري بايركس و ضعي طبقة من الصلصة في القاع* رصي البطاطس و الكفتة و ضيفي باقي الصلصة علي الوجة* ادخليها الفرن حتي تمام النضج و قدميها بالهناوصفة أخرىمقادير صينية بطاطس باللحم المفروم:لحم مفرومبصلصلصة طماطمبهاراتملحفلفل اسودبطاطسلبنبقدونسدقيقجبنة موتزاريلاجبنة رومي مبشورةزعترسمـنثومبقسماطكريمة لبانيمكعب مرقةطريقة تحضير صينية بطاطس باللحم المفروم:* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة وزعتر طازج مفروم وثوم مفروم وبهارات* ضيفي اللحم المفروم وملح وفلفل بعد ان يحمر البصل ثم ضيفي بقدونس مفروم وصلصة طماطم وقلبيها جيدا* ضيفي مكعبات البطاطس المسلوقة الى الطاسة ثم ادهني البايركس بالسمنة والبقسماط و ضعي خليط البطاطس واللحم المفروم* ضعي دقيق بنفس مقدار السمنة حتى يذوب الدقيق تماما في حلة على النار ثم ضيفي اللبن وحركيه حتى يغلي* ضيفي الكريمة اللباني واتركيها لتغلي ثم صبيها على الطاجن* رشي على الوجه جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة و ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى يحمر وجهه ثم قدميه.بطاطس في الفرن3- عمل صينية بطاطس باللحمة في الفرنمقادير صينية البطاطس باللحمة:بطاطسرقبة ضانىبصلثومكراتكرفسزعترروزمارىجزرملحفلفل اسودزيتصلصة طماطمعصير طماطمكمونبهاراتجوزة الطيبحبهانورق لورىزبدةطماطممكعب مرقةطريقة تحضير صينية البطاطس باللحمة:* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات* تشوح اللحمة مع الزيت فى طاسه ساخنة ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات والثوم وتضاف إلى اللحمة* تضاف مكعب مرقة وبهارات وجوزة الطيب ولورا وحبهان وزعتر وروزماري وتقلب جيداً ثم يضاف البصل الشرائح إلى اللحمة* تضاف الطماطم والصلصة إلى الكبة مع الخضار المفروم ثم يضافوا للحمة* تقطع البطاطس حلقات وتحمر فى زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية* ترفع البطاطس فى صينية الفرن وترش بملح وفلفل والزبدة* يرفع خليط اللحمة على البطاطس ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم بالهنا.