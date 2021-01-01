رسالة شديدة اللهجة من كهربا عقب تردد أنباء رحيله عن الأهلي



محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا



وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق النادى الأهلى رسالة غامضة عقب تردد أنباء عن قرب رحيله.عن الفريق بسبب عدم اعتماد.بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عليه خلال الفترة الأخيرة.







ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صورة له وعلق "إما حد يكون بيحور على الناس وأنت عارف الحقيقة.. ها كمل كمل".



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كشف الإعلامى سيف زاهر آخر المستجدات بشأن ملف رحيل ثنائى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا عن الدوري المصري.قال الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورت : كهربا يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.أضاف الإعلامي سيف زاهر: كهربا يرحل في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة أو البيع فى ظل عدم وجود حالة من التناغم بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر.أشار الإعلامي سيف زاهر أنه من الصعب على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الاعتماد على كهربا في ظل وجود العديد من اللاعبين النجوم في مركزه.استطرد الإعلامي سيف زاهر: نادي الهلال السعودي طلب ضم محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء من الانتقال إلى الدورى السعودي على سبيل الإعارة لكن مسئولى النادى الأهلي رفضوا وتمسكوا باستمرار اللاعب فى صفوف الشياطين الحمر.يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يبحث عن حلول جذرية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات بسبب معارضة مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.ويعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من غياب ما يقرب من 10 إلى 12 لاعبا من منتخب مصر والمغرب وتونس ومالي.