أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح لم يعد لديه قناعات جيدة بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي ، موسيماني أصبحت قناعاته غير جيدة بكهربا لذا لابد أن يبادر اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات من جديد حتي لو يخرج على سبيل الإعارة .
وأضاف : " إدارة الأهلى متعاطفة مع كهربا و يريدون عودة كهربا وإشراكه فى المباريات ولكن حتى محمود الخطيب رئيس النادى لايملك حق إشراك اللاعب رغم تعاطفه معه".
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التعليقات على شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي
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