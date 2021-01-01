شدد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ستقام في الكاميرون، واصفا تنظيمها بأنه "سيكون على أعلى مستوى".
ونفى المصدر لـ FilGoal.com فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون.
وشدد المصدر "الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزا، بسيطة للغاية".
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التعليقات على مصدر بـ كاف: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون
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