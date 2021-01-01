كاف يحدد 22 ديسمبر موعدًا للسوبر بين الأهلي والرجاء

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صورة الخبر: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تقديم بطولة السوبر الأفريقي التى ستجمع الأهلي بالرجاء المغربي بقطر لتقام يوم 22 ديسمبر الجاري بدلاً من 24 الشهر ذاته.

ورغم أن كاف سبق وأكد للأهلي أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 24 ديسمبر الجاري بقطر إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في قرار كاف واستقر على تقديم البطولة 48 ساعة.

وكان "اليوم السابع" انفرد صباح اليوم بأن النادي الأهلي يترقب حسم موعد كأس السوبر وأن "كاف" يدرس إمكانية تقديم البطولة 48 ساعة بشكل رسمي حتى يُنهي إجراءات السفر والإقامة في قطر لاسيما وأن النادي ألغى فكرة إقامة معسكر بالإمارات قبل السوبر الأفريقي كما كان مُقررًا.

ويعود الأهلي للتدريبات عصر اليوم الإثنين، بعد راحة حصل عليها لمدة 10 أيام تقريبًا عقب الفوز على سموحة الخميس قبل الماضي 4-1 في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في حين توج الرجاء بالكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

المصدر: youm7

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