استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تقديم بطولة السوبر الأفريقي التى ستجمع الأهلي بالرجاء المغربي بقطر لتقام يوم 22 ديسمبر الجاري بدلاً من 24 الشهر ذاته.
ورغم أن كاف سبق وأكد للأهلي أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 24 ديسمبر الجاري بقطر إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في قرار كاف واستقر على تقديم البطولة 48 ساعة.
وكان "اليوم السابع" انفرد صباح اليوم بأن النادي الأهلي يترقب حسم موعد كأس السوبر وأن "كاف" يدرس إمكانية تقديم البطولة 48 ساعة بشكل رسمي حتى يُنهي إجراءات السفر والإقامة في قطر لاسيما وأن النادي ألغى فكرة إقامة معسكر بالإمارات قبل السوبر الأفريقي كما كان مُقررًا.
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التعليقات على كاف يحدد 22 ديسمبر موعدًا للسوبر بين الأهلي والرجاء
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