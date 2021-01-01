سفاح الإسماعيلية يحتضن أمه ويقبل قدمها ويطلب سماحها أمام القاضى.. فيديو



محاكمة سفاح الإسماعيلية محاكمة سفاح الإسماعيلية

قام عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية،باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالباً أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، جاء ذلك خلال محاكمته اليوم بمحكمة جنايا الإسماعيلية.



كان المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، ضهر هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍ جلسات محاكمته، حيث تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.



وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.

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وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم في الواقعة، ومحامي المجني عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين في الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.كما أنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش".