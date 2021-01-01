قام عبد الرحمن نظمى، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية،باحتضان أمه وتقبيل رجليها، مطالباً أن تسامحه أمام القاضى الجلسة، جاء ذلك خلال محاكمته اليوم بمحكمة جنايا الإسماعيلية.
كان المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، ضهر هادئا داخل قفص الاتهام، قبل دقائق من ثانٍ جلسات محاكمته، حيث تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانٍ جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم أول أمس السبت، وقررت تأجيل المحاكمة، إلى جسلة اليوم الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.
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التعليقات على سفاح الإسماعيلية يحتضن أمه ويقبل قدمها ويطلب سماحها أمام القاضى.. فيديو
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