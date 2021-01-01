ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر يومى الثلاثاء والأربعاء



الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 ديسمبر، تسود حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة أن هذه الفترة ستشهد أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار ، مع وجود فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الأربعاء .



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء ليلا وانخفاض درجات الحرارة الصغرى ، فضلا عن ضرورة عدم التواجد فى الأماكن سيئة التهوية وأماكن الأتربة خاصة أصحاب الامراض الصدريه ، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية بالبحر المتوسط .



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد خلال ال 72 ساعة المقبلة

لأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد نشاط رياح على مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .



كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 4 متر، وذلك مع يوم غدا الثلاثاء



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اضطراب الملاحة البحرية يستمر يوم الأربعاء على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 : 4 متر .



طقس اليوم واضطراب الملاحة



و يشهد اليوم الاثنين ، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة





خريطة الظواهر الجوية حتى السبت



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود خلال هذه الفترة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :







- الاثنين 6 ديسمبر :



شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد



أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة



- الثلاثاء 7 ديسمبر :



فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 4 متر .



- الأربعاء 8 ديسمبر :



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 : 4 متر .



- اعتبارا من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 11 ديسمبر:



شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد





درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع





وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة



جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 6 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة



جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة



السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة



جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة



شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة



جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 12 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة



السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة



جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة



شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة



جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة



السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة



جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة



شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة



جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة







درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة



السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة



شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة



جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة



السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة



جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة



شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة



جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 12 درجة

