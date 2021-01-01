في جديد قضية القتل الداعشية التي هزت مصر، كشف محامي ضحية سفاح الإسماعيلية، تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة السفاح، قائلا إن المحكمة حين وجهت للجاني التهمة أنكرها، وذكر في تحقيقات النيابة بأنه كان على علاقة شذوذ بالضحية.
وأضاف محمد عادل خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على "إم بي سي مصر"، أنه تم توقيع الكشف على المتهم وثبت أنه لم يتعرض لأي اعتداء من فترة قريبة أو بعيدة، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي، أكد أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان في كامل قواه العقلية.
كما أكد أن تقرير اللجنة النفسية أوضح أن نسبة ذكاء المتهم 95%، وثبت أن المتهم لم يتعاط أي مخدر أثناء ارتكابه الواقعة.
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التعليقات على فيديو.. ظهور مفاجأت جديدة خلال جلسة محاكمة سفاح الإسماعيلية
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