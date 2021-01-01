فيديو.. هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟.. الإفتاء تجيب

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هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.





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هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاه؟”: إن الذى تفعله لا يسمى قراءة بل هو إمرار للقرآن على القلب، وهو من أنواع الذكر القلبي، ويثاب الإنسان عليه.وأضاف أمين الفتوى أن القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين، وإسماع النفس عند الشافعية، ويرى المالكية أنه يجزئ فيها فقط تحريك الشفتين.وأوضح أحمد ممدوح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الحد الأدنى للقراءة أنه يحرك الإنسان شفتيه حتى إذا لم يكن هناك صوت.ونوه أمين الفتوى أن إمرار القرآن على القلب أو الذكر القلبي ليس منطبقا على القراءة التى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ”.حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآنحكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه جائز شرعًا ولا شيء فيها، وهذا ديدن للقراء وديدن للناس.وقال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول "صدق الله العظيم ، لايوجد فيها بدعة وهي جزء من القرآن ، لأن بقولها تصدق ما قرأته من كتاب الله .وأجاب "العجمي"، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (هل جملة صدق الله العظيم بدعة ؟ وإن سيدنا محمد لم يقولها؟)، أن كلمة صدق الله العظيم من قبيل الجائز المباح أن تقول بعد قراءة القرأن الكريم صدق الله العظيم ويستثنى فى قوله تعالى قل صدق الله فالله صادق فيما قال { وهو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا} { وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً} فهو أمر جائز، فلا نقول أنه مستحب أو واجب إنما هو جائز ان فعله اُجِر عليه وإن لم يفعله فلا حرج فى ذلك.