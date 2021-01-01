بنات عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية

كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن، آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية لجميع الشعب للقطاعات الثلاث بالكلية (آداب عام وانتساب-والعلوم - والتربية) هو يوم الخميس الموافق ١٦-١٢-٢٠٢١.
قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على ان يكونا يومي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكلية و هذا للطالبات اللاتى يرغبن في أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح .
أكدت الدكتورة أميرة يوسف، ضرورة تسجيل الطالبة لبيانتها على موقع الصحة فى حالة أخذ الجرعة الأولى و ضرورة تصوير كارت الجرعات قبل تسليمه فى حالة أخذ الجرعة الثانية، بقاعة مجلس الكلية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي بدءا من الساعة العاشرة صباحا و حتى تمام الساعة الرابعة مساء.
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