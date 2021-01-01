بنات عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسديد المصروفات الدراسية

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بنات عين شمس


كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن، آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية لجميع الشعب للقطاعات الثلاث بالكلية (آداب عام وانتساب-والعلوم - والتربية) هو يوم الخميس الموافق ١٦-١٢-٢٠٢١.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على ان يكونا يومي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكلية و هذا للطالبات اللاتى يرغبن في أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح .

أكدت الدكتورة أميرة يوسف، ضرورة تسجيل الطالبة لبيانتها على موقع الصحة فى حالة أخذ الجرعة الأولى و ضرورة تصوير كارت الجرعات قبل تسليمه فى حالة أخذ الجرعة الثانية، بقاعة مجلس الكلية بالدور الأرضي بالمبنى الأدبي بدءا من الساعة العاشرة صباحا و حتى تمام الساعة الرابعة مساء.

المصدر: elbalad

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