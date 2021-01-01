التعليم: تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر داخل المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر ديسمبر للصف الرابع الابتدائي سيتم تقييمها داخل المدارس، موضحة أن هناك ضوابطا لتقدير الدرجات، حيث يتم من خلال لجنة فنية، ويتم التصحيح من خلال الدرجات وتظهر النتيجة نهاية الترم الأول فى شكل ألوان.





ويواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهر ديسمبر حيث يؤدى الطلاب اليوم الاثنين امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر الجارى على النحو التالى:



ـ بدأت الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.



ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.



ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.



ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.



ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.



ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.



ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.



ـ الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب .



- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.



ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.

