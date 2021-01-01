كشفت تسريبات أول صور لساعة جوجل الذكية القادمة، والتى ستصدر تحت اسم Google Pixel Watch ، حيث تعمل شركة جوجل على تطوير نظام الساعة من فترة طويلة، ومن المتوقع أن تقدم الصورة نقلة كبيرة في المواصفات والميزات التى تصدر بها الساعات الذكية.
وبحسب موقع Android Central فإن جوجل ستقوم بتحويل نظام تشغيل ساعتها القادمة Pixel Watch من نظام تشغيل Wear OS إلى نظام أندرويد ، كما ستحصل الساعة على تصميم مميز بدون إطارات.
وفقا للمسرب الشهير Jon Prosser فإن ساعة Google Pixel Watch سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، بعد أن كان مقررا لها أن تصدر مع سلسلة هواتف Google Pixel 6 التى أصدرتها الشركة في شهر أكتوبر الماضي.
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التعليقات على تسريب أول صور لـ ساعة جوجل الذكية Google Pixel Watch.. مواصفات
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