

تسريب أول صور لـ ساعة جوجل الذكية Google Pixel Watch.. مواصفات تسريب أول صور لـ ساعة جوجل الذكية Google Pixel Watch.. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور لساعة جوجل الذكية القادمة، والتى ستصدر تحت اسم Google Pixel Watch ، حيث تعمل شركة جوجل على تطوير نظام الساعة من فترة طويلة، ومن المتوقع أن تقدم الصورة نقلة كبيرة في المواصفات والميزات التى تصدر بها الساعات الذكية.



وبحسب موقع Android Central فإن جوجل ستقوم بتحويل نظام تشغيل ساعتها القادمة Pixel Watch من نظام تشغيل Wear OS إلى نظام أندرويد ، كما ستحصل الساعة على تصميم مميز بدون إطارات.



وفقا للمسرب الشهير Jon Prosser فإن ساعة Google Pixel Watch سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، بعد أن كان مقررا لها أن تصدر مع سلسلة هواتف Google Pixel 6 التى أصدرتها الشركة في شهر أكتوبر الماضي.

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وتظهر الصور المسربة لساعة Google Pixel Watch الذكية أنها ستأتى بهيكل دائرى بدون إطار ، مع عدد من الميزات الصحية مثل تتبع ضغط الدم و ضربات القلب والنوم ، بالإضافة إلى الميزات الرياضية الأخرى المتعلقة بعدد من البرامج الكاملة التى تشمل تمارين المشى والجرى والرياضات الأخرى.وستتوفر ساعة Google Pixel Watch بعدد من الألوان منها البرتقالي والأصفر والأبيض، وتطمح جوجل من خلال ساعتها الذكية القادمة بمنافسة عدد من الشركات مثل شركة هواوى وشركة أوبو، وربما تستطيع الساعة المنافسة مع ساعات آبل الذكية، خاصة أن الساعة استغرقت أكثر من 3 سنوات من التطوير منذ الكشف عنها لأول مرة.