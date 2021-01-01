أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصا، عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا.
ويظهر في الفيديو أشخاص يراقبون حافلة كانت تنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي وهي تنقلب وتغرق، فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.
وحسب موقع سكاى نيوز، قالت حاكمة كيتوي تشاريتي نجيلو تعليقا على الحادث "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"، فيما أشارت حصيلة جديدة، الاثنين، إلى مقتل 31 شخصا.
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التعليقات على شاهد.. لحظة غرق حافلة فى كينيا ومصرع 31 راكبا
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