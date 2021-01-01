شاهد.. لحظة غرق حافلة فى كينيا ومصرع 31 راكبا



غرق حافلة فى كينيا غرق حافلة فى كينيا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، لحظة غرق 31 شخصا، عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا.



ويظهر في الفيديو أشخاص يراقبون حافلة كانت تنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي وهي تنقلب وتغرق، فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.



وحسب موقع سكاى نيوز، قالت حاكمة كيتوي تشاريتي نجيلو تعليقا على الحادث "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"، فيما أشارت حصيلة جديدة، الاثنين، إلى مقتل 31 شخصا.

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ولم يتضح عدد من كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة، لكن التيار جرف الحافلة.https://twitter.com/i/status/1467115702213660679