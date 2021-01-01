

مصر الثالثة فى معدل التهديدات الرقمية بالشرق الأوسط والمؤسسات الحكومية والشركات فى مقدمة المستهدفين مصر الثالثة فى معدل التهديدات الرقمية بالشرق الأوسط والمؤسسات الحكومية والشركات فى مقدمة المستهدفين

راقب باحثو كاسبرسكى التهديدات المتقدمة المستمرة (APT) فى مصر، وأعدّوا 38 تقريرًا استقصائيًا تتعلق بـ12 عصابة رقمية تستهدف البلاد بنشاط منذ اندلاع الجائحة فى 2020.



وأظهرت التقارير التهديدات والتحقيقات المرتبطة بالعصابات الرقمية التى تستهدف مصر، حيث تأتى فى المرتبة الثالثة فى عدد التقارير الصادرة من جميع دول الشرق الأوسط، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان المستهدفة فى المنطقة. ووجدت كاسبرسكى أن هذه العصابات تستهدف فى الأساس المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية، فضلًا عن المؤسسات التعليمية وشركات الاتصالات فى البلاد. وتشمل الجهات المستهدفة الأخرى المؤسسات المالية وشركات تقنية المعلومات ومؤسسات الرعاية الصحية وشركات المحاماة والجهات العسكرية والدفاعية. وشملت بعض العصابات الرقمية سيئة السمعة التى تقف وراء التهديدات المتقدمة المستمرة والتى جرى التحقيق فيها فى مصر، Lazarus وMuddyWater وZeboracy وStrongPity وSideCopy.



ووجد فريق البحث أن «استغلال التطبيقات العامة» و«الحسابات السارية» و«التصيد» كانت أكثر نواقل الهجوم شيوعًا فى استهداف البنى التحتية فى مصر.

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وأكّد عبدالصبور عروس، الباحث الأمنى فى فريق البحث والتحليل العالمى التابع لكاسبرسكى، أن التهديدات الموجهة تزداد تعقيدًا كل يوم، وقال: إن التحقيق فى نشاط هذه العصابات الرقمية وإعداد التقارير حولها «يتيح لنا رؤية واسعة ومتعمقة لفهم دوافعها وتحركاتها، ما يمكّننا من تزويد أصحاب المصلحة المعنيين بالمعرفة التى يحتاجون إليها للبقاء فى مأمن من أخطارها».