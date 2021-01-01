

«realme»: هواتف C الأعلى مبيعًا محليًا وعالميًا.. و30% بيع إلكترونى «realme»: هواتف C الأعلى مبيعًا محليًا وعالميًا.. و30% بيع إلكترونى

قال هشام محرم، مدير تسويق شركة ريلمى الصينية للهواتف فى مصر، إن زيادة الجمارك على الموبايلات بواقع 10% طبقًا للقرار الأخير سيكون لها تأثير على زيادة الأسعار، ولكن تعمل شركته على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاولة الحد من وجود تأثير كبير على مستويات الأسعار.



وأوضح، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ريلمى التى تأتى فى المركز الرابع بين مبيعات الموبايل فى مصر تسعى إلى تقديم منتجات تناسب احتياجات المستهلك فى مصر مع توفير مستويات سعرية أقل من مثيلتها فى الأنواع الأخرى من الموبايلات، مشيرا إلى أن هذه هى المنافسة التى تعتمد عليها «ريلمى».



وقال محرم، على هامش المؤتمر الذى عقدته الشركة للإعلان عن موعد طرح هاتفها الجديد GT Master edition غدًا، إن عدد مستخدمى هواتف الشركة عالميًّا يصل إلى 100 مليون مستخدم، وتحتل المركز السادس من حيث مبيعات أجهزة الهواتف الذكية.

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وتابع أن حصة ريلمى السوقية تصل لنحو 13% وأن هناك خطة لزيادتها لنحو 16% عام 2022، موضحًا أن سلسلة هواتف C الأعلى مبيعًا بالنسبة للشركة محليًّا وعالميًّا.وتوقع محرم حدوث تباطؤ فى معدل الطلب على الموبايل فور تطبيق الزيادات السعرية على خلفية قرار زيادة الجمارك، إلا أنه سيكون هناك عدد من الإجراءات لمحاولة تقليل وقت التراجع المتوقع فى المبيعات، وهو ما يعد رد فعل طبيعيًّا على مثل هذا القرار.وفيما يتعلق بالمبيعات الأون لاين، أوضح مدير تسويق شركة ريلمى الصينية أن سوق المبيعات الأون لاين شهدت زيادة خاصة فى فترة كورونا متوقعًا استمرار اتجاه جانب كبير من الجمهور على الشراء أون لاين، لاسيما بعد ما اكتسبه من ثقة فى جودة المنتجات ومطابقتها لما يعرف من مواصفات عبر المواقع الإلكترونية.وأشار إلى أن مبيعات الأون لاين تمثل ما بين 25% و30% من المبيعات لدى شركته، متوقعًا زيادتها خلال الفترة المقبلة.على الجانب الآخر، قالت تشادى تشاينوج، مديرة البراند لدى ريلمى، إن مصر سوق واعدة فيما يتعلق بالموبايلات، مشيرة إلى ضرورة تطبيق استراتيجية للتسعير عقب زيادة الجمارك بما لا يمثل عبئًا على المستهلك فى تكلفة الشراء رغم أن الشركة ليس لديها جانب كبير من الأرباح نتيجة انخفاض الأسعار لتتناسب مع الفئات المتوسطة.وأضافت أن ريلمى لديها خطة للاتجاه للتصنيع فى مصر ولكن هو قرار لم يتم اتخاذه بعد.وأوضحت أن المستهلك المصرى عادة ما يبحث عن الجودة عند شراء موبايل جديد، مشيرة إلى اهتمام الفئات العمرية الأقل بتوافر إمكانيات الألعاب الإلكترونية فى الموبايل لتلبية احتياجاتهم، كما يركز الجانب الأكبر منهم على جودة الكاميرا لاهتمام المصريين بالتقاط الصور بصورة يومية، بحسب تعبيرها.وقالت إن ريلمى تأتى فى المرتبة الرابعة بين مبيعات السوق المصرية فى سوق الهواتف ولكنها ستسعى لتكون من بين أول 3 شركات من حيث المبيعات، خلال العام المقبل.