

البترول: تحديث تطبيق «Mop Stations» لتحديد مواقع محطات التموين الجديدة البترول: تحديث تطبيق «Mop Stations» لتحديد مواقع محطات التموين الجديدة

دعا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى تحديث التطبيق الإلكترونى «Mop Stations» الخاص بتحديد محطات تموين الوقود المتاحة فى كافة المناطق لتسهيل استخدام التكنولوجيا فى خدمة جمهور المستهلكين.



وقال الوزير إن هناك خطة لزيادة عدد محطات تموين السيارات، سواء داخل المحافظات أو على الطرق السريعة لتسهيل الخدمات على المواطنين.



وأشار الوزير إلى ضرورة تحديث التطبيق الإلكترونى الخاص بتحديد المحطات، خاصة بعد دخول المحطات الجديدة الخدمة أمام الجمهور، ويمكن تحميل التطبيق على كافة الهواتف الذكية، ومن خلاله يمكن للمواطنين معرفة أقرب محطة ونوع الوقود المتوفر بها، سواء بنزين وسولار أو غاز طبيعى أو شحن بالكهرباء. وتعمل الوزارة على تطبيق خطة لزيادة عدد محطات التموين، فضلا عن الاتجاه لتكون المحطات متكاملة الخدمات لتقديم كافة أنواع الوقود، سواء بنزين بأنواعه، وكذا التموين بالغاز الطبيعى إلى جانب أيضا توفير وحدات للشحن الكهربائى. ووجه وزير البترول بالإسراع فى تنفيذ البرنامج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذه من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، كما طالب الوزير بالاستغلال الأمثل لمحطات الوقود السائل القائمة من خلال تطويرها وتأهيلها من الناحية الفنية وتوافر عوامل الأمان بها لإضافة نشاط تموين السيارات بالغاز لتصبح محطات نموذجية متكاملة.