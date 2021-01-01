بعد أن أكدت شركة موتورولا، أنها ستعلن رسميا عن، الهاتف Moto Edge X30، يوم 9 ديسمبر، بالمعالج Snapdragon 8 Gen 1، ظهرت الآن تفاصيل جديدة، تخص هذا الهاتف القادم، حيث قام أحد المسؤولين، بمشاركة صورة حية للهاتف Moto Edge X30، تظهر التصميم الأمامي للهاتف، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فيديو رسمي، يعرض بعض المواصفات الرئيسية، وفي هذا المقال دعونا نتعرف عليها.
الصورة التي ظهرت اليوم، تؤكد أن شاشة الهاتف القادم Moto Edge X30، ستحتوي على حواف نحيفة للغاية، وستحتوي أيضا، على ثقب صغير في المنتصف، من أجل احتواء الكاميرا الأمامية، التي تشير التسريبات، إلى أنها ستصل بدقة 60 ميجا بكسل، وستكون قادرة على تسجيل مقاطع فيديو، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
ووفقا للفيديو، الذي تم رصده على الحساب الرسمي لـ Motorola، على منصة Weibo، فإن هذا الهاتف القادم، سيضم شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، وبجودة FHD+، وستدعم HDR10+، ومليار لون في البوصة، بالإضافة إلى أن هناك تسريبات سابقة، تشير إلى أن الشاشة، ستأتي بحجم 6.67 بوصة، والكاميرات الخلفية، ستصل بدقة 50 ميجا بكسل، وبدعم OIS، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا الثالثة، والتي من المتوقع أن تكون كاميرا ماكرو.
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التعليقات على صور حية توضح تصميم الهاتف القادم Moto Edge X30
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