

جوجل تطرح ميزة المجلد المغلق لجميع مستخدمي Google Photos جوجل تطرح ميزة المجلد المغلق لجميع مستخدمي Google Photos

في الفترة الماضية، كانت ميزة المجلد المغلق Folder Locked، متوفرة فقط لأجهزة Pixel، الخاصة بجوجل، والآن قامت شركة الأمريكية، بتوسيع الميزة، حيث قامت بطرحها، لجميع مستخدمي Google Photos، على الأجهزة التي تعمل بنظام Android، وهذا يعني أنك، ستتمكن من حماية الصور، أو مقاطع الفيديو الشخصية، باستخدام رمز PIN، أو بصمة الأصابع، لإبقائها سرية، حتى لا يتمكن أي شخص، من الوصول إليها، من دون علمك.



وبعد تثبيت التحديث الأحدث، ستجد ميزة المجلد المقفل، في تطبيق Google Photos، على هواتف غير Pixel، بما في ذلك هواتف Samsung، وOnePlus، وOppo، وجميع الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد 6، والأحدث، ولسوء الحظ، ما زالت أجهزة iPhone، تفتقر إلى ميزة المجلد المغلق Folder Locked.



ميزة المجلد المغلق على تطبيق Google Photos

ولكن شركة جوجل، أكدت أن هذه الميزة، ستصل إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، في وقت مبكر من العام القادم 2022، وبالعودة إلى وظيفة ميزة المجلد المقفل، فهي تتيح للأشخاص حماية الوسائط الخاصة بهم، سواء كانت صورا، أو مقاطع فيديو، كما أنها تمنع التقاط الصور، ومقاطع الفيديو المقفلة، من خلال لقطة شاشة، أو تسجيل الشاشة فيديو، لضمان مزيد من خصوصية المستخدمين.

وعلاوة على ذلك، فإن الشيء السلبي الوحيد في هذه الميزة، هي أنها لا تحتفظ بنسخة احتياطية، من الصور والفيديوهات المحمية، مما يعني أنك، إذا حذفت تطبيق Google Photos، أو قمت بتغيير الهاتف، سيتم حذف الصور، ومقاطع الفيديو، بشكل نهائي، ولن تتمكن من استرجاعها مرة أخرى، إلا في حالة اللجوء إلى، أحد برامج استرجاع الصور.ويمكنك العثور على، ميزة المجلد المغلق، من خلال الدخول إلى تطبيق Google Photos، ثم الانتقال إلى المكتبة Library، والضغط على خيار الأدوات المساعدة Utilities، ومن هناك ستجد خيار Locked Folder، وبمجرد التهيئة، يمكن للمستخدمين اختيار نقل الصور، أو مقاطع الفيديو، المراد إخفاؤها إلى المجلد، لإبقائها سرية.



