

اكتشفها الآن وتخلص من المزعجين.. مميزات خفية على «فيسبوك» ماسنجر اكتشفها الآن وتخلص من المزعجين.. مميزات خفية على «فيسبوك» ماسنجر

يحتوي «فيسبوك» على العديد من المميزات التي لا يعرفها الكثيرون، والتي تكاد تكون خفية عن أعين بعض المستخدمين، فإذا كنت من محبي تطبيق التواصل الاجتماعي فلا تفوت تجربة هذه الحيل الخمس المفيد، وفقا لما كشفه موقع «ذا صن» البريطاني.



وتتعلق المميزات الخفية، بالرسائل الصوتية والأخرى المكتوبة، والتي جاءت كالتالي:



مميزات خفية على «فيسبوك»



- تحديد الخطوط

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هناك منشئ خطوط شائع يستخدمه الأشخاص لإبراز منشوراتهم على فيسبوك Facebook، فهو يسمى Cool Fancy Text Generator، وتحتاج فقط إلى كتابة النص الخاص بك، وتحديد الخط الذي تريده ثم نسخه إلى منشور Facebook الخاص بك.- إرسال رسائل صوتية على Messengerتحظى الرسائل الصوتية بشعبية كبيرة على WhatsApp، ولكن يمكنك أيضًا إرسالها عبر Facebook Messenger، كل ما عليك فعله هو فتح الدردشة ذات الصلة، واضغط باستمرار على الميكروفون لإرسال ملاحظة صوتية سريعة، كما يمكن تحرير القفل، حتى لا تظل ضاغطا على زر الميكروفون لفترة طويلة.- كتم صوت الأصدقاء المزعجينإذا كنت لا ترغب في حذف أو حظر شخص ما على فيسبوك Facebook ولكنك وجدت منشوراته مزعجة حقًا، يمكنك محاولة كتم صوته، عليك فقط النقر على النقاط الثلاث في الركن الأيمن العلوي لمنشور مزعج وحدد إخفاء جميع المنشورات عن هذا الشخص أو تأجيلها لمدة 30 يومًا، ويجب أن يؤدي هذا إلى مسح خلاصتك للمحتوى الذي تريد رؤيته بالفعل.التحكم في إشعارات Facebookيمكن أن تصبح إشعارات Facebook مزعجة، خاصة إذا سمعت عنها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ودفع الإشعارات على هاتفك، وللتحكم في ذلك ، انتقل إلى الإعدادات والخصوصية، الإعدادات، الإشعارات، ثم شغّل أو أوقف تشغيل الطريقة التي تريد تلقي الإشعارات بها، ويمكنك إيقاف تشغيلها تمامًا إذا كنت ترغب في ذلك.- استخدم Facebook Text Delightsيتضمن Facebook أحيانًا أشكال شم النسيم المستند إلى النص لكلمات معينة، وإذا كنت تعلق على منشور شخص ما وتكتب كلمات مثل «تهانينا» أو «راد»، فقد تلاحظ ظهورها بلون مختلف، وهذا يعني أنك عثرت على Text Delight، وإذا قمت بالنقر فوق الكلمة المميزة، فستظهر رسوم متحركة ممتعة، وبالنسبة إلى «التهاني» فتكون الرسوم المتحركة عادةً عبارة عن بالونات تتطاير عبر شاشتك.