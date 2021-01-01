

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A73 تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A73

في تسريب جديد ظهر اليوم، تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A73، الذي سيكون من الفئة المتوسطة، بالنظر إلى المواصفات، حيث سيضم معالجا جيدا، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم مستشعر كاميرا رئيسيا، بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أنه، سيضم شاشة ممتازة، بمعدل تحديث عال، وعلى أي حال، دعونا نتحدث الآن، عن المواصفات التي تم تسريبها.



يشير هذا التسريب الجديد، إلى أن الهاتف Galaxy A73، القادم من سامسونج، سيتم تشغيله بمعالج Snapdragon 750G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب معالج الرسوميات Adreno 619، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، سيضم شاشة Super AMOLED، حجمها 6.7 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز.



هذا الهاتف سيصل مع كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وسيصل كذلك مع 4 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المقربة، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 4 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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سيحتوي الهاتف Samsung Galaxy A73، على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف، سيحتوي أيضا على مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، وسيدعم مكبرات صوت ستريو، مع دعم خاصية NFC.وعلاوة على ذلك، فيشير هذا التسريب، إلى أن الهاتف جالاكسي A73، سيعمل بنظام Android 12، مع واجهة مستخدم One UI 4، مما يعني أنه، لن يصل قبل بداية العام القادم 2022، ومع ذلك نتوقع أن تخرج الشركة، وتكشف عن مواصفات الهاتف Samsung Galaxy A73 الرسمية، وموعد الإطلاق.