

قناة السويس تتصدر قطاع النقل فى متحصلات النقد الأجنبى بـ5مليارات دولار عام 19/20 قناة السويس تتصدر قطاع النقل فى متحصلات النقد الأجنبى بـ5مليارات دولار عام 19/20

تصدرت رسوم المرور في قناة السويس قائمة أكبر مصادر متحصلات النقد الأجنبي المصري في قطاع النقل لعام 2019/2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لرسوم قناة السويس نحو 5 مليار و805 مليون دولار، يليها متحصلات النقد الأجنبي من شركات الملاحة المصرية "النوالين" بواقع 557 مليون و664 ألف دولار.



وضمت القائمة وفقا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" وبلغت متحصلاتها نحو 946 مليون و923 ألف دولار، ثم تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة"، وبلغت 208 مليون و853 ألف دولار، ثم متحصلات شركات الطيران المصرية "النوالين" بقيمة 145 مليون و429 ألف دولار.



وسجل إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 122.1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5.6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 457%.

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وقالت بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بلغت في المقابل 143.2 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 124.2 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15.3%.وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 16.3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70%.