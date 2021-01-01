

5 آلاف جنيه زيادة في سعر إم جي 6 5 آلاف جنيه زيادة في سعر إم جي 6

رفعت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، أسعار الفئتين الثانية والثالثة من السيارة MG 6 موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه في السوق المحلية.



فبلغت أسعار الفئة الثانية 330 ألفاً بدلاً من 325 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة بمبلغ 345 ألفاً بدلاً من 340 ألفاً.



وتأتي السيارة السيدان بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي يولد قوة 169حصان ليعطي عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات يمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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وتتمتع السيارة بمصابيح أمامية وخلفية من النوع LED ومصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، كما يوجد بها إشارات بالمرايات الجانبية،ويتوفر بها سبويلر خلفي، ومشغل اقراص مدمجة MP3/DVD، مدخل AUX وUSB، وبلوتوث، ومساند رأس أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زجاج كهرباء أمامي وخلفي، وخاصية التحكم في ارتفاع كرسي السائق أتوماتيك، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، كمبيوتر رحلات.وتشمل كذلك على مثبت سرعة، وعجلة قيادة من الجلد، وإنذار في حالة عدم غلق السيارة، ومسند يد أمامي مكيف، وتبلغ مساحة صندوق الأمتعة الإجمالية 424 سم، كما تضم مخرج كهرباء بالصندوق، ومساحات زجاج خلفية، وحزام أمان خلفي.