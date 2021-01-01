

سعر خيالي.. هيونداي تكشف سعر سيارتها الجديدة «kona N» سعر خيالي.. هيونداي تكشف سعر سيارتها الجديدة «kona N»

تستعد شركة «هيونداي» لطرح سيارات جديدة من بينها السيارة «Kona N» التي تنوي رفع سعرها مقارنة بباقي مركباتها ليبدأ سعرها من 35،425 دولارًا عند طرحها للبيع الأسبوع المقبل، لتصبح أغلى من سيارة فولكس فاجن جولف «GTI».



وهذا السعر المبدئي يجعل «Kona N» أغلى من «Veloster N» المجهزة يدويًا بحوالي 1900 دولار، وأعلى في سعرها بنسبة 400 دولار من طراز «DCT». كما لا تتوفر «Kona N» إلا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض ذي الثماني سرعات والدفع بالعجلات الأمامية.



تستخدم جميع طرازات «N» الثلاثة الحالية محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني ينتج عنه 286 حصانًا و289 رطلاً قدمًا من عزم الدوران بفضل وظيفة «N Grin Shift overboost» في السيارات المجهزة بـ «DCT». لا يزال يتعين علينا ربط معدات الاختبار الخاصة بنا بـ Kona N، لكن Hyundai تدعي أنها ستصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية.

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تأتي طرازات «Kona N» بشكل قياسي مع وظيفة التحكم في الإطلاق، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصة (متوفرة في طرازات 2022 Konas الأخرى)، ونظام عادم متغير، وعجلات مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات «Pirelli P Zero» الصيفية، وهي متوفرة باللون الخارجي الجديد باللون الأزرق.