

مازدا تطرح سيارتها الجديدة للإصدار الكربوني «Mazda 3» مازدا تطرح سيارتها الجديدة للإصدار الكربوني «Mazda 3»

تعمل شركة السيارات اليابانية «مازدا» على توسيع أسطول سياراتها «الكربونية»، لتشمل سيارة 2022 «Mazda 3» سيدان الهاتشباك.



تلك السيارة كانت متوفرة سابقًا في «CX-5» و«CX-9»، جنبًا إلى جنب مع «Mazda 6» سيدان التي توقفت منذ ذلك الحين، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «car and driver».



تتميز بنفس مجموعة الألوان مثل باقي طرازات «مازدا» مع جلد أحمر داخلي، ومتوفر في إصدارات الدفع بالعجلات الأمامية من 3 مع 2.5 لتر بسعة 2.5 لتر وأوتوماتيكي بست سرعات انتقال.

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يحتوي الإصدار الكربوني على نفس المعدات الموجودة في الحزمة المفضلة 3 ويضيف أيضًا نظام صوت «Bose» مكونًا من 12 مكبرًا وعجلات سوداء مقاس 18 بوصة ومرايا جانبية مدفأة مطلية باللون الأسود.ستدفع الشركة 1650 دولارًا إضافيًا مقابل تعديلات المظهر، حيث يبدأ إصدار الكربون بسعر 27.415 دولارًا للسيارة و28415 دولارًا للهاتشباك.لا توجد أي تغييرات أخرى على تشكيلة 2022 «Mazda 3» باستثناء إضافة لون جديد يسمى «Platinum Quartz Metallic».كما تبدأ السيارة السيدان بسعر 21،815 دولارًا للسيارة سيدان 2.0 بمحركها الأساسي سعة 2.0 لتر ويتراوح ما يصل إلى 35415 دولارًا. تقول مازدا إن السيارة 2022 ستبدأ في الوصول إلى الوكلاء هذا الشتاء.