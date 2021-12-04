

سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب اليوم عيار 21

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري سعر الذهب اليوم عيار ٢١، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



استقر سعر الذهب اليوم عيار ٢١.



سعر الذهب اليوم عيار ٢١

وسجل سعر الذهب اليوم عيار ٢١ الأوسع انتشارا 784 جنيها .

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 896 جنيها.سعر الذهب اليوم عيار ٢١ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 672 جنيها .وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين أعيرة الذهب نحو 523 جنيها .سعر الذهب اليوموسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,272 جنيهات وأوقية الذهب نحو 27,866 ألف جنيه و كيلو الذهب 896,000 ألف جنيه.أسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.