

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-12-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

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كما سجل اليورو للشراء 17.6513 جنيه، والبيع 17.8161 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.6761 جنيه، والبيع 20.8602 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1788 جنيه، والبيع 12.2806 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3737 جنيه، والبيع 2.395 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7008 جنيه، والبيع 1.7202 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7063 جنيه، والبيع 1.7244 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9871 جنيه، والبيع 17.1684 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.8309 جنيه، والبيع 13.9564 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 10.9417 جنيه، والبيع 11.0589 جنيه.