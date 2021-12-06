أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-12-2021

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6513 جنيه، والبيع 17.8161 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.6761 جنيه، والبيع 20.8602 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1788 جنيه، والبيع 12.2806 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3737 جنيه، والبيع 2.395 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7008 جنيه، والبيع 1.7202 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7063 جنيه، والبيع 1.7244 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9871 جنيه، والبيع 17.1684 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.8309 جنيه، والبيع 13.9564 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 10.9417 جنيه، والبيع 11.0589 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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