أعلنت شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية، أسعار الحديد والصلب فى مصر تسجيل مستويات 15 ألف جنيه فى بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيها بحد أقصى، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة، ويصل للمستهلك بمستويات قد تسجل 16 ألف جنيه رغم إعلان إلغاء رسوم استيراد البيليت وحديد التسليح.
وكشف رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزينى، أن أسعار الأسمنت سجلت تراجع بحوالى 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلى 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن.
وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وفق تقرير الرقابة على الصادرات والواردات المرسل إلى المجلس التصديرى لمواد البناء.
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التعليقات على استقرار أسعار الحديد فى السوق المصري وقفزة بصادرات القطاع
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