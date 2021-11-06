

استقرار أسعار الحديد فى السوق المصري وقفزة بصادرات القطاع استقرار أسعار الحديد فى السوق المصري وقفزة بصادرات القطاع

أعلنت شعبة مواد البناء فى الغرف التجارية، أسعار الحديد والصلب فى مصر تسجيل مستويات 15 ألف جنيه فى بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيها بحد أقصى، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة، ويصل للمستهلك بمستويات قد تسجل 16 ألف جنيه رغم إعلان إلغاء رسوم استيراد البيليت وحديد التسليح.



وكشف رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزينى، أن أسعار الأسمنت سجلت تراجع بحوالى 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلى 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن.



وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وفق تقرير الرقابة على الصادرات والواردات المرسل إلى المجلس التصديرى لمواد البناء.

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وكشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، حصل اليوم السابع عليه، أن إيطاليا هى الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجارى مقابل 30.13 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 994%، تلتها اسبانيا بـ305 ملايين دولار مقابل 93 مليون دولار لزيادة 676%.وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت حديد وصلب من مصر بـ129 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار تقريبا بالفترة نفسها من العام الماضى لتبلغ نسب الارتفاع 993 %، وجاءت السعودية فى المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد بـ 105.2 مليون دولار.وحلت كندا فى المرتبة الخامسة 65.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجارى مقابل 10.5 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى، والبرازيل استوردت حديد وصلب من مصر بما قيمته 51.7 مليون دولار نظير 754 ألف دولار فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.