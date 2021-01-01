

حساب السعرات الحرارية للجسم لإنقاص الوزن :اقرا المزيد من خلال موقع الطبي حساب السعرات الحرارية للجسم لإنقاص الوزن :اقرا المزيد من خلال موقع الطبي

تعتبر طريقة حساب السعرات الحرارية للجسم لإنقاص الوزن أحد أكثر الوسائل شيوعاً وفعالية للتخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المرغوب بطريقة صحية.



يختلف عدد السعرات الحرارية اللازم تناولها يومياً لإنقاص الوزن من شخص لآخر، كما تختلف باختلاف عوامل عديدة، مثل الحالة الصحية والنشاط البدني. لهذا من المهم أن يتم حسابها لكل شخص بشكل متفرد؛ وفقاً لحالته الصحية والجسدية الخاصة.



يوضح هذا المقال كيف يمكن حساب كم سعرة حرارية يحتاج الجسم في اليوم لإنقاص الوزن، وما هي العوامل التي تؤثر على عدد هذه السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أهم السبل والنصائح التي تساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم.

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عوامل تؤثر على عدد السعرات الحرارية لإنقاص الوزنعلى الرغم من أن القاعدة الشائعة لإنقاص الوزن تنص على أنه يجب أن تكون السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم أكبر من عدد السعرات الحرارية التي يتم إدخالها للجسم، إلا أن هناك بعض العناصر الأخرى التي تؤثر على هذه العملية الحسابية، ومنها:العمر: يقل معدل الحرق مع تقدم العمر لدى البعض.الجنس: تعتبر أجسام النساء أكثر عرضةً لتخزين الدهون مقارنةً بالرجال.مستوى النشاط البدني: يؤثر مستوى الحركة والنشاط على عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يومياً.تكوين الجسم: تساعد الكتلة العضلية في الجسم في زيادة معدل الأيض مقارنةً بالدهون.الهرمونات: يمكن أن يسبب عدم توازن الهرمونات أو ارتفاع بعضها، مثل هرمون الكورتيزول إلى صعوبة فقدان الوزن.الأمراض: تؤثر بعض الأمراض، مثل السكري، ومقاومة الأنسولين، واضطرابات الغدة الدرقية على معدل خسارة الوزن أو اكتسابه بشكل كبير.حساب السعرات الحرارية للجسم لانقاص الوزنبشكل عام، عند حساب عدد السعرات الحرارية بهدف إنقاص الوزن، فإنه يتم خفض 500 سعرة حرارية يومياً عما يحتاجه الجسم فعلياً، حيث يساعد عجز السعرات الحرارية هذا على خسارة ما يقارب نصف كيلو من وزن الجسم أسبوعياً.يمكن تطبيق نظام عجز السعرات الحرارية (بالإنجليزية: Calorie Deficit) بطرق مختلفة، على سبيل المثال، يمكن للفرد تقليل مقدار تناوله للطعام بما يعادل 500 سعرة حرارية، أو قد يحرص على زيادة نشاطه البدني بما يعادل حرق 500 سعرة حرارية إضافية، أو قد يقوم بتقليل 250 سعرة حرارية إلى جانب حرق 250 سعرة حرارية.نوضح فيما يلي خطوات حساب عدد السعرات الحرارية للجسم لإنقاص الوزن:الخطوة الأولى: حساب عدد السعرات الحرارية المحافظةتعرف السعرات الحرارية المحافظة (بالإنجليزية: Maintenance Calories) بأنها السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الوزن الحالي، ويمكن حسابها من خلال ضرب الوزن في العدد 15، حيث يحتاج كل 1 رطل (يساوي 0.45 كيلوغرام) من وزن الجسم ما يقارب 15 سعرة حرارية يويماً للحفاظ على ثبات الوزن، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بنشاط بدني معتدل.على سبيل المثال، إذا كان وزن الشخص 150 رطل، يكون عدد السعرات الحرارية المحافظة 2250 سعرة حرارية.يوجد طريقة أخرى لحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً من خلال حساب معدل الأيض الأساسي (بالإنجليزية: Basal Metabolic Rate (BMR)) ومعدل استهلاك الطاقة اليومي الإجمالي (بالإنجليزية: Total Daily Energy Expenditure (TDEE)).حساب BMRيعرف معدل الأيض الأساسي بأنه عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم لإنتاج الطاقة والقيام بالعمليات البيولوجية والحيوية الرئيسية، مثل التنفس وهضم الطعام. أو يعرف بأنه عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة دون بذل أي مجهود بدني خلال اليوم. ومن طرق حسابه استخدام معادلة معادلة ميفلين مانت جوير (بالإنجليزية: Mifflin-St Jeor Equation) التالية:معدل الأيض الأساسي للذكور = (الوزن بالكيلوغرام*10) + (الطول بالسنتيمتر* 6.25) - (العمر بالسنوات*5) + (5).معدل الأيض الأساسي للإناث = (الوزن بالكيلوغرام*10) + (الطول بالسنتيمتر* 6.25) - (العمر بالسنوات*5) - (161).يجدر الإشارة إلى أن معدل الأيض أو التمثيل الغذائي للفرد يتأثر بالطول، والوزن، والعمر، والجنس، وتكوين الجسم الداخلي؛ أي نسبة الدهون والكتلة العضلية.حساب مؤشر كتلة الجسمتقوم هذه الحاسبة بحساب مؤشر كتلة الجسم، وهو عبارة عن وزن الشخص بالكيلوجرام مقسوماً على مربع طوله بالمتر، ويستعمل كمقياس لتحديد ارتفاع دهون الجسم، وأداة لتقسيم الأوزان إلى فئات ترتبط مع زيادتها بتطور مشاكل صحية معينة مرتبطة بالسمنة.تنبيه: مؤشر كتلة الجسم هو ليس بديلاً عن الفحص الطبي الدقيق لارتفاع دهون الجسم والأمراض المرتبطة بها، ويجب عدم استعماله لهذه الأغراض.