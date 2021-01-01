يهتم الرجل كثيرًا باختيار الجاكت أو البلوفر أو الحذاء الخاص به، ولكنه يهمل كثيرًا اختيار شكل وخامة البنطلون الذي يرتديه، ولكن في الواقع أن اختيار البنطلون الخاطئ يتسبب في إفساد إطلالتك حتى وإن اخترت باقي القطع بشكل صحيح وعلى أعلى مستوى من الجودة والفخامة، ولذا يستعرض "اليوم السابع" مع الاستايليست وخبير الأزياء مصطفى الشافعي الخامات والتصاميم التي عليك اقتناءها خلال موسم الشتاء الحالي للحفاظ أناقتك واطلالتك الشتوية
البنطلون الصوف
مع قدوم فصل الشتاء يعد من أفضل البناطيل الرجالية البنطلونات الصوف أو Wool Trousers وهي تسيطر بقوة على عالم الموضة الرجالية، كما تفعل دائماً في كل موسم لموضة الشتاء الرجالية فهي تعطيك الدفء المطلوب بجانب المظهر الأنيق والأناقة لأنها تتناسب مع الأزياء الشتوية المختلفة سواء الكلاسيكية أو الكاجوال.
البناطيل المطوية Pleated Trousers
يفضل الرجل الأنيق ارتداء هذه البناطيل سواء في نمط الملابس الكلاسيكية الرجالية أو ملابس الكاجوال، وهي من أنواع البناطيل الرجالي التي تحتوي على طيات من منطقة الخصر، ومنذ ظهورها في الثلاثينيات من القرن الماضي ظلت محتفظة بمكانتها في قائمة أفضل البناطيل الرجالية.
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التعليقات على 4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022
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