4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022

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صورة الخبر: 4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022
4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022

يهتم الرجل كثيرًا باختيار الجاكت أو البلوفر أو الحذاء الخاص به، ولكنه يهمل كثيرًا اختيار شكل وخامة البنطلون الذي يرتديه، ولكن في الواقع أن اختيار البنطلون الخاطئ يتسبب في إفساد إطلالتك حتى وإن اخترت باقي القطع بشكل صحيح وعلى أعلى مستوى من الجودة والفخامة، ولذا يستعرض "اليوم السابع" مع الاستايليست وخبير الأزياء مصطفى الشافعي الخامات والتصاميم التي عليك اقتناءها خلال موسم الشتاء الحالي للحفاظ أناقتك واطلالتك الشتوية

البنطلون الصوف
مع قدوم فصل الشتاء يعد من أفضل البناطيل الرجالية البنطلونات الصوف أو Wool Trousers وهي تسيطر بقوة على عالم الموضة الرجالية، كما تفعل دائماً في كل موسم لموضة الشتاء الرجالية فهي تعطيك الدفء المطلوب بجانب المظهر الأنيق والأناقة لأنها تتناسب مع الأزياء الشتوية المختلفة سواء الكلاسيكية أو الكاجوال.


البناطيل المطوية Pleated Trousers
يفضل الرجل الأنيق ارتداء هذه البناطيل سواء في نمط الملابس الكلاسيكية الرجالية أو ملابس الكاجوال، وهي من أنواع البناطيل الرجالي التي تحتوي على طيات من منطقة الخصر، ومنذ ظهورها في الثلاثينيات من القرن الماضي ظلت محتفظة بمكانتها في قائمة أفضل البناطيل الرجالية.

البنطلون الهاي وييست
تتصدر البناطيل مرتفعة الخصر أو الـ High-Waisted Trousers قائمة أفضل البناطيل الرجالية التي تتميز بتنوع تصميماتها المختلفة حيث أصبحت منتشرة بقوة سواء على البدل الرجالية أو ملابس الكاجوال من المتوقع أن تستمر طوال فصل الشتاء الحالي كأحد أفضل أنواع البنطايل الرجالية، ويتوقع أن تكون من أكثر البناطيل انتشارا في موضة 2022.


بناطيل تشينو
تعتبر بناطيل تشينو - Twill Chinos من أكثر البناطيل الرجالية أناقة وهي مناسبة جدا لما يخص مجال العمل أو بالنسبة للرجال الذين يمتلكون نمط حياة يحتوي على الكثير من الحركة، وهو مصنوع من القطن القريب من خامات بنطلونات الجينز الرجالية لذلك هو اختيار ممتاز جدا للرجل الذي يرغب في ارتداء البلوفر الصوفي الرجالي أو الجواكيت الجينز

صورة الخبر: 4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022

صورة الخبر: 4 أنواع بناطيل لازم واحد منهم يبقى فى دولاب كل رجل خلال شتاء 2022

المصدر: اليوم السابع

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