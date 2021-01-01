

غدًا.. أمطار غزيرة والأمواج تصل لـ4 أمتار غدًا.. أمطار غزيرة والأمواج تصل لـ4 أمتار

كشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وذلك بعد تعطيل الدراسة، أمس الأحد، بسبب نوة قاسم وسقوط بعض الأمطار.



وقال محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة له لبرنامج "من مصر"، الذي يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن المحافظة استعدت جيدا لنوة قاسم وبالتالي تم إصدار قرار بتعطيل الدراسة أمس، ولكن اليوم هو يوم عادي جدا حسب توقعات الأرصاد الجوية.



وأوضح المحافظ أن الأمواج سترتفع 4 أمتار، غدا الثلاثاء، مضيفًا: هذا سيسبب لنا مشكلة في شارع الكورنيش، وتم وضع "لوادر" لإزالة كميات الرمال التي تعيق الحركة المرورية، ومن الأربعاء ستعود الأمطار مجددا ولكننا جاهزون تماما وفق الطاقة الاستيعابية الموجودة لدينا.