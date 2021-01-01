أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على جميع المدارس الدولية، بعدم زيادة عدد المعلمين الأجانب بها عن 12%، وفقًا لاحتياجاتها من المؤهلات التربوية العالية والخبرات النادرة، وذلك حفاظا على اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التشديد على المدارس الدولية شمل أيضًا ألا تتعدى نسبة وجود المعلمين الأجانب عن النسبة التي حددتها الوزارة لكل مدرسة، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان قانون حماية اللغة العربية، وتأكيد الوزارة للبرلمان أن هناك رقابة مشددة بالمدارس الدولية للحفاظ على لغة الدولة.
حظر تدريس المواد القومية إلا للمعلمين المصريين
وأضاف المصدر أن التنبيه علي المدارس الدولية، شمل أيضا حظر تدريس المواد القومية إلا للمعلمين المصريين فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف أن يكون معلم اللغة العربية أو الجغرافيا، مثلا ليس مصريا، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة الفورية.
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التعليقات على تعليمات مشددة من «التعليم» لـ المدارس الدولية بشأن اللغة العربية
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