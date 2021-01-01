تعليمات مشددة من «التعليم» لـ المدارس الدولية بشأن اللغة العربية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على جميع المدارس الدولية، بعدم زيادة عدد المعلمين الأجانب بها عن 12%، وفقًا لاحتياجاتها من المؤهلات التربوية العالية والخبرات النادرة، وذلك حفاظا على اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التشديد على المدارس الدولية شمل أيضًا ألا تتعدى نسبة وجود المعلمين الأجانب عن النسبة التي حددتها الوزارة لكل مدرسة، تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بالتزامن مع مناقشة البرلمان قانون حماية اللغة العربية، وتأكيد الوزارة للبرلمان أن هناك رقابة مشددة بالمدارس الدولية للحفاظ على لغة الدولة.



حظر تدريس المواد القومية إلا للمعلمين المصريين

وأضاف المصدر أن التنبيه علي المدارس الدولية، شمل أيضا حظر تدريس المواد القومية إلا للمعلمين المصريين فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف أن يكون معلم اللغة العربية أو الجغرافيا، مثلا ليس مصريا، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة الفورية.

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وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أهم تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الدولية، وهي:- التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويجرى تقييم الطلاب فيها، وفقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.- تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك، ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية.- الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات عند ظهور أى حالات مرضية.- اتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.- التزام المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.- رصد أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.