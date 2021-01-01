الخطيب يرد على سؤال "هل يستمر موسيماني مع الأهلي؟"



الخطيب الخطيب



رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على سؤال "هل يستمر بيتسو موسيماني مع الفريق؟".



وقال الخطيب في تصريحات لقناة صدى البلد: "هل يستمر موسيماني مع الأهلي؟ سنعقد اجتماعا أنا وياسين منصور مع بيتسو موسيماني يوم الثلاثاء المقبل، وهذه معلومة لا أحد يعلم بها حتى الآن".



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تعاقد موسيماني مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان الطرفان قد أعلنا إرجاء مفاوضات التجديد للفترة المقبلة.موسيماني تولى تدريب الأهلي قبل سنة وشهر فقط، لكنه حقق معهم دوري أبطال إفريقيا مرتين، بجانب كأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري حاليا بعد مرور 6 جولات وبالعلامة الكاملة.ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم 21 ديسمبر في الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة السابعة.