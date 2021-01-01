الخطيب يرد على سؤال "هل يستمر موسيماني مع الأهلي؟"

رد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على سؤال "هل يستمر بيتسو موسيماني مع الفريق؟".
وقال الخطيب في تصريحات لقناة صدى البلد: "هل يستمر موسيماني مع الأهلي؟ سنعقد اجتماعا أنا وياسين منصور مع بيتسو موسيماني يوم الثلاثاء المقبل، وهذه معلومة لا أحد يعلم بها حتى الآن".
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