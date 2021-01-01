انطلقت اليوم امتحانات تأهيلي ماجستير وتكميلي الدكتوراه بكلية الطب البيطري للعام الدراسي 2020/2021 وذلك برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وتفقد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وصرح بذلك الدكتور وليد سنوسي علي عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة، وقال إن الامتحانات بدأت اليوم الأحد 5 ديسمبر وتستمر حتي الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 .
وأضاف أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامة.
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التعليقات على انطلاق امتحانات الدراسات العليا بـ"طب بيطري" الوادي الجديد
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