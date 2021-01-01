انطلاق امتحانات الدراسات العليا بـ"طب بيطري" الوادي الجديد

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امتحانات الدراسات العليا


انطلقت اليوم امتحانات تأهيلي ماجستير وتكميلي الدكتوراه بكلية الطب البيطري للعام الدراسي 2020/2021 وذلك برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وتفقد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح بذلك الدكتور وليد سنوسي علي عميد كلية الطب البيطرى بالجامعة، وقال إن الامتحانات بدأت اليوم الأحد 5 ديسمبر وتستمر حتي الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 .

وأضاف أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامة.

ومن جانبها أكدت الدكتور ناني نصر الدين عبد العزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان أثناء أداء الامتحانات.

المصدر: elbalad

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