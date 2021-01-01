كشف الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لجامعة عين شمس أنه ستتم زراعة رئة لأول حالة خلال شهرين من الآن بعد أن أرسلنا فريقا طبيا متكاملا للتدريب على زرع رئة من أحياء إلى مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية واليابان، حيث إنهما متقدمان فى هذا المجال، وسيحضر عمليات زرع الرئة متخصصين من اليابان فى الحالات الأولى.
وأكد أنه سوف نبدأ أول حالة بزرع فصين رئة من اثنين من المتبرعين الاحياء لافتا ، أن اليابانيون سيكونون منا خلال أول حالتين.
وأوضح الدكتور وليد أنورعن آخر استعدادات مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء أول زراعة رئة بمصر من أحياء.، إنه يتم أخذ فص من كل متبرع، ونأخذ فصين من اثنين مرضى ونقوم بعمل التحاليل اللازمة لهما قبل إجراء أى زراعة، والتى تجرى لمرضى أصيبوا بفشل فى وظائف الرئة بسبب فيروس كورونا، ولا بد أن يحمل المتبرعون نفس الصفات النسيجية، وهو مشروع طموح وصعب، والعناية بالمريض صعبة جدا"، مضيفا أن اليابان والسعودية بدآ قبلنا بسنوات، وقاما بزرع 200 حالة حتى الآن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عين شمس التخصصي يجري أول زراعة رئة بمصر خلال شهرين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق