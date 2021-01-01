عين شمس التخصصي يجري أول زراعة رئة بمصر خلال شهرين

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كشف الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لجامعة عين شمس أنه ستتم زراعة رئة لأول حالة خلال شهرين من الآن بعد أن أرسلنا فريقا طبيا متكاملا للتدريب على زرع رئة من أحياء إلى مستشفى الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية واليابان، حيث إنهما متقدمان فى هذا المجال، وسيحضر عمليات زرع الرئة متخصصين من اليابان فى الحالات الأولى.



وأكد أنه سوف نبدأ أول حالة بزرع فصين رئة من اثنين من المتبرعين الاحياء لافتا ، أن اليابانيون سيكونون منا خلال أول حالتين.



وأوضح الدكتور وليد أنورعن آخر استعدادات مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء أول زراعة رئة بمصر من أحياء.، إنه يتم أخذ فص من كل متبرع، ونأخذ فصين من اثنين مرضى ونقوم بعمل التحاليل اللازمة لهما قبل إجراء أى زراعة، والتى تجرى لمرضى أصيبوا بفشل فى وظائف الرئة بسبب فيروس كورونا، ولا بد أن يحمل المتبرعون نفس الصفات النسيجية، وهو مشروع طموح وصعب، والعناية بالمريض صعبة جدا"، مضيفا أن اليابان والسعودية بدآ قبلنا بسنوات، وقاما بزرع 200 حالة حتى الآن.

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وقال مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن العالم بدأ منذ 30 عاما فيما يسمى زراعة العضو الذي يفشل في تأدية وظيفته مثل القلب أو الكبد أو الكلى أو الرئتين يتم استئصال هذا العضو وزرع عضو أخر من شخص متوفى دماغيًا في المريض.وأكد الدكتور وليد أنور، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن زراعة الرئة سوف تُجرى للأشخاص الذين يعانون من تليفات الرئة بنسب كبيرة جداً، وتؤثر على عملية التنفس الخاصة بهم، وتتم بزراعة فص أو فصين للشخص المريض، ، ويتم إقرار التجهيزات التحضيرية المناسبة.وأضاف مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أنه يجب توافر متبرعين اثنين أحياء، وهناك اشتراطات يجب توافرها بهما، أبرزها أن تثبت التحاليل الخاصة بالجينية عدم رفض الجسم المنقول له للرئة، وغالباً ما تُجرى عمليات التبرع لزراعة الرئة من أقارب المرضى.وأوضح الدكتور وليد أنور، أن جامعة عين شمس أول مستشفى جامعي لديه برنامج لزراعة الرئة، وهناك فريق كامل متكامل على التدريبات الكافية لإجراء العمليات.