رمضان عبدالمعز: الخير كله في اتباع سنة سيدنا النبي المباركة.. فيديو



رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه مع السير وراء النبى عليه الصلاة والسلام فإن الله سيمن عليك بالخير كله، فضلاً عن اتباع توجيهاته سيعطيك خير الدنيا والآخرة.



وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن الخير كله في اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسنته المباركة، ذلك في إطار الحديث عن سيدنا الرسول ومحبته الكريمة وصحبته المباركة واتباع سنته الكريمة.



وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم: "وإن تطيعوه تهتدوا"، مضيفا: اللهم ارزقنا يا مولانا حسن الاهتداء بنبيك الكريم اللهم آمين اللهم آمين.

قد يعجبك أيضا...

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أحدا من البشر بدون منحة إلهية، لافتاً إلى أن النبى أمرنا بحسن معاملتهم والمحافظة عليهم وتلبية احتياجتهم.وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي أن احتفالية اليوم "قادرون باختلاف" كشفت عن معانى كثيرة سامية فى المجتمع، لافتًا إلى أن ذوى الهمم لديهم منح ربانية، كما فى الآية الكريمة" ومن آياته خلق السموات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم".وأضاف عبدالمعز ، أن احتضان الرئيس عبدالفتاح السيسى هؤلاء الفئة وحضور فعاليتهم اليوم يكشف عن القدوة والأخلاق.