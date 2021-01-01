قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه مع السير وراء النبى عليه الصلاة والسلام فإن الله سيمن عليك بالخير كله، فضلاً عن اتباع توجيهاته سيعطيك خير الدنيا والآخرة.
وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن الخير كله في اتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسنته المباركة، ذلك في إطار الحديث عن سيدنا الرسول ومحبته الكريمة وصحبته المباركة واتباع سنته الكريمة.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم: "وإن تطيعوه تهتدوا"، مضيفا: اللهم ارزقنا يا مولانا حسن الاهتداء بنبيك الكريم اللهم آمين اللهم آمين.
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التعليقات على رمضان عبدالمعز: الخير كله في اتباع سنة سيدنا النبي المباركة.. فيديو
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