4 أخطاء تجنبيها لو هتلبسي كوتشي على الفستان السواريه في رأس السنة



لو هتلبسي كوتشي على الفستان السواريه لو هتلبسي كوتشي على الفستان السواريه

تعتبر موضة الاحذية الرياضية "الكوتشي" على الفساتين السواريه سواء للسهرة أو للاحتفالات، موضة انتشرت مؤخرًا بين الكثير من الفتيات لأنها تمكنهن من الحركة بحرية بعيداً عن متاعب الكعب العالي، حتى أن بعضهن يرتدينه في مناسباتهن الخاصة سواء زفاف أو خطوبة، لكن الكثير من الفتيات قد يقعن في بعض الأخطاء التي قد تجعل المظهر غير مستحب وغير لائق في بعض الأحيان، مثلما أوضح خبير الازياء مصطفى الشافعي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن هذه الاخطاء تجعل المظهر غير مهندم كما حددهم في نقاط لكي نتجنبها.



أخطاء تجنبيها عند ارتداء كوتشى مع سواريه: الحذاء الرياضي

الحذاء الرياضي أو الكوتشي الذي نرتديه على الملابس الرياضية يمكن ارتدائه على الفساتين الطويلة للغاية، على ألا يظهر نهائياً من اسفل الفستان، لأن مظهره يصنع نشازاً في الشكل العام للفستان خاصة وإن كان غالي الثمن.



الكوتشي الملون:

من الأنسب ارتداء كوتشي من نفس لون الفستان إذا كنتِ ستظهرينه، ويفضل أن يحتوي على بعض تفاصيل الفستان سواء شرائط ستان أو دانتيل من نفس الذي صمم منه فستان السهرة.

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كوتشي بكعب:من الأخطاء التي تقع فيها غالبية الفتيات هي ارتداء كوتشي الكعب، بينما تظن أنه مريح ولكنه يسبب متاعب مثله مثل احذية السهرة النمطية الشهيرة، فإذا كنتِ سترتدين حذاء رياضي ذا كعب فلتعلمى جيداً أنه مثله مثل الحذاء العالى الكعب.كوتشي بخرز:يعتبر الكوتشي أو الحذاء الرياضي المطرز بالخرز وغيره من أكثر الأحذية رواجاً بين الفتيات اللاتي يفضلن رتدائه على الفساتين السواريه والسهرة والأفراح عموماً ويعتبر من الموضات التي انتشرت ومستمرة معنا حتى عام 2022، لكنه إذا لم يكن مصنع بشكل لائق ومثبت فيه الخرز جيدًا قد يجعل المظهر سيئاً إذا حدث به تلف أو فقدان لبعض الخرز منه أثناء الاحتفال، لذا يرجى شراء الأنواع المناسبة والمصنعة جيداً منه.