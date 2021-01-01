4 أخطاء تجنبيها لو هتلبسي كوتشي على الفستان السواريه في رأس السنة

تعتبر موضة الاحذية الرياضية "الكوتشي" على الفساتين السواريه سواء للسهرة أو للاحتفالات، موضة انتشرت مؤخرًا بين الكثير من الفتيات لأنها تمكنهن من الحركة بحرية بعيداً عن متاعب الكعب العالي، حتى أن بعضهن يرتدينه في مناسباتهن الخاصة سواء زفاف أو خطوبة، لكن الكثير من الفتيات قد يقعن في بعض الأخطاء التي قد تجعل المظهر غير مستحب وغير لائق في بعض الأحيان، مثلما أوضح خبير الازياء مصطفى الشافعي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن هذه الاخطاء تجعل المظهر غير مهندم كما حددهم في نقاط لكي نتجنبها.
أخطاء تجنبيها عند ارتداء كوتشى مع سواريه: الحذاء الرياضي
الحذاء الرياضي أو الكوتشي الذي نرتديه على الملابس الرياضية يمكن ارتدائه على الفساتين الطويلة للغاية، على ألا يظهر نهائياً من اسفل الفستان، لأن مظهره يصنع نشازاً في الشكل العام للفستان خاصة وإن كان غالي الثمن.
الكوتشي الملون:
من الأنسب ارتداء كوتشي من نفس لون الفستان إذا كنتِ ستظهرينه، ويفضل أن يحتوي على بعض تفاصيل الفستان سواء شرائط ستان أو دانتيل من نفس الذي صمم منه فستان السهرة.
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