وصفات طبيعية للعناية بالشفاه فى المنزل.. للترطيب والتقشير

تتأثر الشفاه بالحالة الصحية لنا وكذلك بعوامل الطقس المختلفة فتتعرض لتغيير لونها للون الداكن وتعرضها للجفاف ثم التقشر، ولهذا ينصح باتباع وصفات طبيعية تساعد على العناية بالشفاه حيث تعمل على ترطيبها وتقشير من خلال التخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على شفاه وردية اللون، من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة داخل المنزل، ولا تستغرق الكثير من الوقت، كما تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة بالبيت، وبالتالى فهى غير مكلفة مادياً والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "بولد سكاى " الهندي.
وصفات طبيعية للعناية بالشفاه: وصفة السكر والعسل
تساعد هذه الوصفة في التخلص من الجلد الميت وترطيب الشفاه، من خلال وضع بعض قطرات من عسل مانوكا الخام العضوي، وبعض السكر مع التقليب ووضعه على الشفاه وتركه لمدة تصل إلى 10 دقائق، ثم غسل الشفاه بالماء الدافئ للحصول على شفاه ناعمة مشرقة.
زيت الزيتون للعناية بالشفاه
يجب تحضير ملعقة صغيرة من كلاً من السكر والزيت سواء (جوز الهند أو الزيتون) والعسل والزبادي العادي، ثم خلط السكر والزيت ووضع باقى المكونات، ووضعها على الشفاه، وتركها لمدة تتراوح مابين من خمس إلى 10 دقائق ثم غسل الشفاه بالماء، للحصول على شفاه ناعمة مشرقة.
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