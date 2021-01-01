تلجأ الكثيرات للقيام بجزء كبير من مهامهن في ساعات الليل، إلا أن ذلك قد يسبب عرقلة في طاقة الشخص وجذب الطاقة السلبية له، كما أوضحت مطورة الطاقة الدكتور مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع" وحددتها كما يلي:
الصوت العالي
الصوت العالي والمرتفع هو الصوت المبالغ فيه جدًا، سواء كان لديها حق أم لا، ولكن بشكل عام يرتفع صوت النساء وسط الأطفال ما يسبب الأذى للروح والمكان ويجب علينا ألا تنتهك هذه المحرمات خاصة في فترة الليل الذي يعتبر هو فترة السكون والراحة وليست للأصوات العالية.
تمشيط الشعر ليلا
من المحظور في علم الطاقة تمشيط شعرك في الليل، فتقول مطورة الطاقة: عندما تمشط النساء شعرهن في الليل، يقمن بتمشيط كل الأموال التي يجمعونها ويعتقد أن الثروة قد تم امتصاصها من جذر الشعر في الجسم في النوم مساء كما ورد في علم الطاقة.
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التعليقات على أشياء يجب ألا تفعلها السيدات فى فترة الليل.. غسيل المواعين الأبرز
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