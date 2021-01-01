سقوط بلكونة بعقار بإمبابة وإصابة ربة منزل وأحد المارة.. صور

آخر الأخباراخبار مصر › سقوط بلكونة بعقار بإمبابة وإصابة ربة منزل وأحد المارة.. صور

صورة الخبر: سقوط بلكونة بعقار بإمبابة
سقوط بلكونة بعقار بإمبابة

تلقت محافظة الجيزة بلاغا من خلال غرفة عمليات حي شمال الجيزة عن سقوط بلكونة بالعقار 34 شارع طارق بن زياد بأرض الجمعية بامبابة وإصابة ربة منزل سقطت مع البلكونة وأحد المواطنين تصادف تواجده أسفل العقار وتم نقلهما إلى المستشفى كما أسفرت الواقعة عن تلف فى إحدى السيارات .


وشكلت المحافظة لجنة لمعاينة العقار بمعرفة الإدارة الهندسية بحي شمال حفاظا على السلامة العامة، وبصدد إصدار تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية للعقار.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اى تصدعات بالعقارات لسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على ارواح وسلامة السكان، حيث يتم انتداب اللجان الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط لمعاينة الشكوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

صورة الخبر: سقوط بلكونة بعقار بإمبابة

صورة الخبر: سقوط بلكونة بعقار بإمبابة

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سقوط بلكونة بعقار بإمبابة وإصابة ربة منزل وأحد المارة.. صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50267

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager