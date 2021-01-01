سقوط بلكونة بعقار بإمبابة وإصابة ربة منزل وأحد المارة.. صور



سقوط بلكونة بعقار بإمبابة سقوط بلكونة بعقار بإمبابة

تلقت محافظة الجيزة بلاغا من خلال غرفة عمليات حي شمال الجيزة عن سقوط بلكونة بالعقار 34 شارع طارق بن زياد بأرض الجمعية بامبابة وإصابة ربة منزل سقطت مع البلكونة وأحد المواطنين تصادف تواجده أسفل العقار وتم نقلهما إلى المستشفى كما أسفرت الواقعة عن تلف فى إحدى السيارات .





وشكلت المحافظة لجنة لمعاينة العقار بمعرفة الإدارة الهندسية بحي شمال حفاظا على السلامة العامة، وبصدد إصدار تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية للعقار.



وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اى تصدعات بالعقارات لسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على ارواح وسلامة السكان، حيث يتم انتداب اللجان الهندسية ولجنة المنشآت الايلة للسقوط لمعاينة الشكوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية.









