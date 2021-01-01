طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة لنجلاء الشرشابي



الرقاق باللحمة المفرومة الرقاق باللحمة المفرومة



تعد صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أجمل الأكلات التى يحبها الكبار والصغار فهي مغذية ولذيذة وسهلة التحضير



نقدم لكم طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الإيد على قنا سي بي سي سفرة.



مقادير صينية الرقاق باللحمة :

شوربة لحمة

رقاق

لحمة مفرومة

سمنة

بصلة كبيرة مبشورة

فلفل أسود

ملح

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة للشيف نجلاء :* فى حلة على نار هادئة حمرى البصل مع السمنة والملح والفلفل الاسود وضعى اللحمة المفرومة وقلبيها جيدا بعد ان يتم تحميرها ويتغير لونها اضيفي القليل من الماء ثم غطيها .* اتركى اللحمة المفرومة على النار وانتظرى لمدة ساعة وضعى القليل من الشوربة على الرقاق ضعي طبقة تلو الاخرى فى الصينية وضعي رشة سمنة بين الطبقات.* ضعى خليط اللحمة المفرومة ثم الكمية المتبقية من الرقاق المبلل بالشوربة مع وضع السمنة بين الطبقات .*ضعى الرقاق فى الفرن حتى اتمام النضج وقومى بتغطيه اذا اردتى تناوله طريا واتركيه فى الهواء اذا اردتى تناوله مقرمشا واخرجيه فور الانتهاء ولا تتركي صينية الرقاق فى الفرن حتى بضع دقائق.