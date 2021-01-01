طرق طبيعية لعلاج الدوخة بشكل سريع



علاج الدوخة علاج الدوخة



في بعض الأحيان تكن أدوية علاج الدوخة غير كافية للتخلص من الشعر بالدوار مما يجعل الفرد بحاجة إلى تجربة بعض التغييرات في نمط الحياة.







ووفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ” تشمل الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص لتخفيف الدوخة ما يلي:

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علاج الدوخة بتمرين سريع في دقيقتينأسباب الدوخة المتكررة.. واحتياطات لتفاديهافي البداية هناك بعض التغييرات البسيطة الفعالة فى علاج الدوخة مثل:شرب المزيد من الماء أو غيره من السوائل غير الكحولية للحفاظ على رطوبة الجسم.الاستلقاء عند الشعور بالدوخة وإغلاق العينينالعلاج بالإبرالحد من التوتر بالإضافة إلى تناول الكحول والتبغالحصول على قسط وافر من النومهناك العديد من الأساليب العلاجية التى لاتتطلب استخدام الادوية لعلاج الدوخة:مناورات وضع الرأس : قد تساعد طريقة تسمى مناورة إيبلي في الشعور بالدوار، وهي تنطوي على تحريك موضع الرأس بطرق محددة لإعادة بلورات الكالسيوم الصغيرة التي تسبب الدوخة ويجب على الناس مناقشة النهج مع الطبيب قبل استخدامه.العلاج بالتوازن : هناك العديد من التمارين التي يمكن للأشخاص القيام بها لتدريب أجسامهم على أن تصبح أقل حساسية للحركة ويمكن أن تساعد هذه الأدوية إذا كانت الدوخة ناتجة عن مشكلة في الأذن الداخلية.العلاج النفسي : إذا كان الشخص يعاني من الدوار المرتبط باضطراب القلق ، فقد يساعده العلاج النفسي في تخفيف هذه الأعراض.يمكن أن يكون تغيير نمط الحياة بسيطًا ولكنه يحدث فرقًا كبيرًا في تقليل الدوار والدوخة.