كل ما تريد معرفته حول الصدفية وأنواعها



الصدفية الصدفية



الصدفية هي اضطراب جلدي يتسبب في تكاثر خلايا الجلد بمعدل 10 مرات أسرع من المعتاد، هذا يجعل الجلد يتراكم في بقع حمراء ومغطى بقشور بيضاء.



كما يمكن أن تنمو في أي مكان ، ولكن معظمها يظهر على فروة الرأس والمرفقين والركبتين وأسفل الظهر، لا يمكن أن تنتقل الصدفية من شخص لآخر، ولكن يحدث ذلك أحيانًا في أفراد من نفس العائلة.



كما تظهر الصدفية عادة في بداية مرحلة البلوغ، بالنسبة لمعظم الناس ، فإنه يؤثر على مناطق قليلة فقط، ولكن في الحالات الشديدة ، يمكن أن تغطي الصدفية أجزاء كبيرة من الجسم، يمكن أن تلتئم البقع ثم تعود مرة أخرى طوال حياة الشخص.

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أعراض الصدفيةتختلف أعراض الصدفية حسب النوع الذي تعاني منه، تتضمن بعض الأعراض الشائعة لمرض الصدفية اللويحية - وهي أكثر أنواع الحالة شيوعًا - ما يلي:صدفية اللويحات تسبب أحمرار الجلد ، قد تسبب هذه اللويحات حكة ومؤلمة ، وقد تتشقق وتنزف أحيانًا في الحالات الشديدة ، تنمو اللويحات وتندمج وتغطي مساحات كبيرة.كما تسبب اضطرابات في أظافر اليدين والقدمين ، بما في ذلك تلون الأظافر، ويمكن أن تتكسر الأظافر أيضًا أو تنفصل عن الظفر نفسه.لويحات من القشور أو قشرة على فروة الرأسيمكن للأشخاص المصابين بالصدفية أيضًا أن يصابوا بنوع من التهاب المفاصل يسمى التهاب المفاصل الصدفي ، يسبب الألم والتورم في المفاصل، تقدر مؤسسة الصدفية الوطنية أن ما بين 10 ٪ إلى 30 ٪ من المصابين بالصدفية يعانون أيضًا من التهاب المفاصل الصدفي.ولا أحد يعرف السبب الدقيق لمرض الصدفية ، لكن الخبراء يعتقدون أنه مزيج من الأشياء، يتسبب شيء خاطئ في الجهاز المناعي في حدوث التهاب ، مما يؤدي إلى تشكل خلايا الجلد الجديدة بسرعة كبيرة.عادة ، يتم استبدال خلايا الجلد كل 10 إلى 30 يومًا مع الصدفية ، تنمو الخلايا الجديدة كل 3 إلى 4 أيام، ينتج عن تراكم الخلايا القديمة التي يتم استبدالها بخلايا جديدة .وتشمل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى تفشي الصدفية ما يلي:الجروح أو الخدوش أو الجراحةضغط عاطفيعدوى بكتيريةالأدوية ، بما في ذلك أدوية ضغط الدم والأدوية المضادة للملاريا والليثيوم ومثبتات الحالة المزاجية الأخرى والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية